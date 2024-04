Pagelle Napoli-Roma 2-2: Kvara e Osimhen on fire ma non basta, Dybala glaciale, Abraham salva De Rossi

Top e flop della partita Napoli-Roma, valevole per la 34° giornata di serie A 2023/2024: Osimhen mostruoso, Svilar super, che errori di Juan Jesus e Renato Sanches

Spettacolo al Maradona: tra Napoli e Roma finisce 2-2 al termine di una partita dalle mille emozioni. Giallorossi avanti col rigore di Dybala, poi la rimonta dei partenopei con Olivera e il penalty realizzato da uno straripante Osimhen, prima del pareggio all’89’ di Abraham. Il punto sorride alla squadra di De Rossi, mentre i partenopei sprecano un’altra occasione per rilanciarsi nella corsa all’Europa. Le pagelle di Napoli e Roma, il voto all’arbitro Sozza e il tabellino nella nostra analisi.

Napoli-Roma: la chiave della partita

Calzona propone Cajuste in mediana, nel tridente i soliti tre: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. De Rossi, senza Lukaku, risponde con Dybala, Azmoun ed El Shaarawy. In difesa c’è Ndicka, ristabilitosi dopo il grande spavento di Udine. Pronti, via e la Roma sfiora subito il vantaggio con Pellegrini, che non trova la porta di testa.

Rivivi tutte le emozioni di Napoli-Roma

La risposta del Napoli è in un lancio per Osimhen fermato proprio da Ndicka. Poi è bravo Svilar a opporsi all’inserimento di Di Lorenzo. Ritmi bassi in campo, ma sono i padroni di casa a crederci di più: il portiere giallorosso si fa trovare ancora pronto su una ripartenza di Osimhen. Una sponda del nigeriano innesca quindi Anguissa che, tutto solo davanti a Svilar, spara fuori. Prima dell’intervallo tocca a Di Lorenzo andare vicino al gol con una spizzata di testa.

Al tentativo in sforbiciata di inizio ripresa di El Shaarawy fa seguito la chance sprecata da Politano su assist di uno scatenato Osimhen. Al 57′ l’episodio che sblocca la gara: fallo ingenuo di Juan Jesus su Azmoun, è rigore. Dagli undici metri Dybala è glaciale. Ma la reazione del Napoli è immediata e il pareggio arriva con un tiro di Olivera deviato da Kristensen. Al 73′ accelerazione devastante di Osimhen e miracolo di Svilar. Al minuto 84′: Renato Sanches colpisce Kvara, ancora penalty. Osimhen si prende la responsabilità di calciare e non sbaglia, 2-1. A 60 secondi dal novantesimo il pareggio della Roma: sugli sviluppi di un corner, sponda di Ndicka e colpo di testa di Abraham. Il gol, inizialmente annullato per fuorigioco, è convalidato dopo il consulto col Var.

Le pagelle del Napoli

Di Lorenzo 5,5: Va vicino al gol a più riprese, ma tiene in gioco Abraham sul 2-2.

Rrahmani 6,5: Il kosovaro, leader del pacchetto arretrato partenopeo, si rende protagonista di una prova attenta e convincente.

Olivera 6,5: Ha il merito di far rientrare subito la sua squadra in partita.

Cajuste 6,5: Prezioso con quel recupero palla da cui arriva il pareggio griffato Olivera. Traoré (6 dal 69′, Ostigard sv dall'89').

Politano 6: Il meno 'on fire' del tridente di Calzona: a inizio ripresa spreca una buona occasione creata da Osimhen, calciando in malo modo dal limite. Ngonge (6,5 dal 69′).

Il meno ‘on fire’ del tridente di Calzona: a inizio ripresa spreca una buona occasione creata da Osimhen, calciando in malo modo dal limite. (6,5 dal 69′). Osimhen 8: Ha voglia ed è in partita come non si vedeva da tempo. Lotta, corre, tira, si danna l’anima per i compagni e segna pure su rigore, non proprio la specialità della casa: quanto è mancato il Napoli questo Osimhen.

Ha voglia ed è in partita come non si vedeva da tempo. Lotta, corre, tira, si danna l’anima per i compagni e segna pure su rigore, non proprio la specialità della casa: quanto è mancato il Napoli questo Osimhen. Kvaratskhelia 7: Vale lo stesso discorso fatto per Osimhen. Sarà forse per la caratura dell’avversario, fatto sta che il georgiano è molto più pimpante rispetto alle ultime anonime prestazioni. Splendido il tunnel ai danni di Cristante e il lancio per Politano, che non concretizza. Conquista il rigore che vale il sorpasso. Raspadori (sv dall’86’).

Le pagelle della Roma

Svilar 7,5: Ormai è una certezza. Para tutto ciò che può esaltandosi in particolare su Lobotka e Osimhen.

Kristensen 6: Kristensen dà, Kristensen toglie: protagonista nell'azione del rigore, devia poi il tiro di Olivera dell'1-1. Baldanzi (sv dall'86').

Ndicka 6,5: Torna in campo dopo il malore e gli tocca francobollare Osimhen. Un'ottima chiusura sul centravanti azzurro, ma anche tanta sofferenza. E la sponda per Abraham per il gol del 2-2.

Bove 5,5 : Grinta e impegno non mancano, ma dalle sue parti si trova un Kvara in giornata. Sanches (5 dal 69′: Entra e causa un rigore sciocco: peggio così era difficile fare).

Dybala 6,5: Glaciale dagli undici metri: unico lampo in una partita giocata a tratti dalla Joya.

El Shaarawy 6: Prestazione generosa del Faraone, ma senza acuti. Angelino (6 dal 61′).

La pagella dell’arbitro

Sozza 6: I ritmi bassi gli facilitano il compito, ma alla fine del primo tempo ‘regala’ una punizione pericolosa al Napoli per fallo di Cristante su Politano che non c’è. Giusto il rigore concesso per fallo di Juan Jesus su Azmoun. Non vede il fallo di Sanches su Kvara: ci pensa il Var a richiamarlo all’on-field review in seguito al quale assegna il penalty a favore dei padroni di casa. Var decisivo anche per il gol del 2-2 di Abraham.

Il tabellino di Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (69′ Traoré, 89′ Ostigard); Politano (70′ Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (86′ Raspadori). A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Dendoncker, Lindstrom, Simeone. Allenatore: Francesco Calzona

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen (86′ Baldanzi), Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove (69′ Sanches), Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun (69′ Abraham), El Shaarawy (61′ Angelino). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Celik, Aouar, Zalewski, Pagano, Joao Costa. Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: Rrahami, Anguissa

Marcatori: 59′ Dybala su rig., 64′ Olivera, 84′ Osimhen su rig., 89′ Abraham

Serie A: la classifica completa