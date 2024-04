Napoli, De Laurentiis vince il premio “fallimento dell'anno” e i tifosi si scusano con Garcia

De Laurentiis chiamato a risollevare le sorti di un Napoli allo sbando: Conte il sogno per il rilancio. Intanto Garcia si fa vivo sui social: la sorprendente reazione dei tifosi.

Tra le big a caccia di un nuovo allenatore c’è il Napoli, chiamato a ripartire dopo l’annus horribilis post scudetto, che si rivelerà meno amaro solo con la qualificazione a una competizione europea. Il Corriere della Sera non ha dubbi: il premio ‘fallimento dell’anno’ va attribuito ad Aurelio De Laurentiis. E, mentre il patron corteggia Antonio Conte, i tifosi azzurri si scusano con Rudi Garcia.

Disastro Napoli: a De Laurentiis il premio “fallimento dell’anno”

Mai una squadra campione d’Italia è arrivata così distante dalla vetta. Stagione da tre allenatori (Rudi Garcia, Mazzarri, Calzona), nessuno dei quali in grado di imprimere la svolta. Nessuno. Spogliatoio rovente e la certezza che Osimhen lascerà il Golfo al termine del campionato. C’è da salvare il salvabile provando a staccare il pass per l’Europa e mantenere inalterato o quasi l’appeal di un club, che di certo non credeva potesse inaugurare in questo modo la sua ‘new 3ra’. Il Corriere dello Sera si sofferma sul futuro di Napoli, Milan e Juventus, tre club che cambieranno allenatore, attribuendo, però, il premio “fallimento dell’anno” a De Laurentiis. Già, peggio dei partenopei proprio nessuno.

Obiettivo Conte: così De Laurentiis punta al riscatto

Il CorSera ricorda che il sogno di ADL è riuscire a convincere Antonio Conte dopo il no incassato a ottobre in seguito al ko interno con la Fiorentina. In questo momento il Napoli sembra essere l’unico club deciso a puntare forte sul tecnico pugliese (ma occhio al Milan), anche se le richieste economiche e di mercato dell’ex Juventus non sono così semplici da soddisfare. Ad ogni modo, la proposta è stata presentata e non resta che attendere la risposta dell’allenatore.

Intanto i tifosi del Napoli chiedono scusa a Rudi Garcia

Proprio così: dopo averne invocato per settimane l’esonero, anche per via di un feeling mai scoccato con l’ambiente ancora inebriato dall’impresa compiuta dalla banda Spalletti, oggi molti tifosi del Napoli chiedono scusa a Rudi Garcia. Al tecnico francese è bastato postare uno scatto su Instagram in occasione di un match di beneficenza per dare il via ai sorprendenti commenti dei sostenitori azzurri. Una retromarcia dovuta all’andamento della squadra col tricolore sul petto durante tutto l’arco della stagione. “Mister non era colpa tua… ti chiediamo scusa” scrive Domenico. “Ti dobbiamo delle scuse, felice di non aver mai detto che era colpa tua” aggiunge Giuseppe. “Rudi, se fossi rimasto, avremmo avuto una decina di punti in più. Scusa per tutte le critiche” chiosa Matteo.