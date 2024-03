Il Napoli in pole per Conte: il tecnico più lontano da Barcellona, Bayern e Milan

Il club blaugrana e quello bavarese sembrano avere altre priorità per la panchina, mentre i rossoneri potrebbero trattenere Pioli: per De Laurentiis la chance di convincere l’ex c.t.

28-03-2024 17:31

Il Napoli si scopre improvvisamente in pole position per Antonio Conte. Le principali concorrenti del club di De Laurentiis sembrano infatti aver tutte abbandonato l’idea di ingaggiare l’allenatore salentino nella prossima stagione: Barcellona e Bayern Monaco sono intenzionate a puntare su altri tecnici, il Milan può continuare con Pioli.

Conte pronto a tornare: ma dove?

Quale squadra allenerà Antonio Conte nella prossima stagione? Impossibile rispondere a questa domanda oggi, quello che è certo è che il tecnico salentino non vede l’ora di tornare a bordocampo, ovviamente in una società che sia ambiziosa e che gli dia ampia autonomia di scelta, anche sul mercato.

Conte, il Barcellona punta ad altri allenatori

Nelle scorse settimane il nome di Conte è stato ripetutamente accostato a due top club stranieri, entrambi alla ricerca di un nuovo allenatore: il Barcellona e il Bayern Monaco. Oggi, però, la pista straniera pare essersi decisamente raffreddata. Secondo il Mundo Deportivo il Barça sceglierà il successore di Xavi tra un tris di allenatori di cui Conte non fa parte: si tratta di Luis Enrique (desideroso di lasciare il Psg), l’ex c.t. della Germania Hansi Flick e Rafa Marquez, bandiera del club e oggi allenatore della seconda squadra.

Conte, Xabi Alonso la priorità del Bayern Monaco

Come il Barcellona con Xavi, anche il Bayern Monaco ha annunciato che Thomas Tuchel lascerà il club al termine della stagione. Il primo nome per sostituirlo è Xabi Alonso, ex giocatore del Bayern e oggi tecnico della rivelazione Bayer Leverkusen, squadra che si avvia a vincere la Bundesliga proprio davanti ai bavaresi. Dietro Xabi Alonso restano vive le suggestioni riguardanti la coppia Zidane–Ribery e un altro italiano, Roberto De Zerbi. In calo, invece, le quotazioni di Conte.

Il Milan può tenere Pioli, Napoli in pole per Conte

In Italia fino a ieri la più seria candidata a convincere Conte era il Milan: tuttavia i risultati positivi ottenuti da Stefano Pioli nell’ultimo mese avrebbero indotto la dirigenza del club rossonero a confermare l’attuale allenatore fino al termine del contratto, con scadenza nel 2025. La Roma, invece, dopo aver corteggiato Conte ora sarebbe felice di confermare in panchina Daniele De Rossi, l’uomo che ha rivitalizzato i giallorossi dopo l’esonero di Mourinho.

Il Napoli, dunque, si ritrova all’improvviso in pole position per Conte: la concorrenza si è diradata, la possibilità di spendere un bel po’ di milioni sul mercato e quella di ripartire da zero dopo la stagione deludente degli azzurri potrebbero sedurre il tecnico salentino e convincerlo ad accettare la proposta di De Laurentiis.