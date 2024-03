Napoli, De Zerbi per il dopo Calzona: le parole del vice Maldera accendono la speranza azzurra

Secondo l’assistente, l’allenatore bresciano del Brighton prenderebbe in considerazione un’eventuale offerta di De Laurentiis: “Una delle sue squadre preferite”

21-03-2024 18:36

In fondo Roberto De Zerbi potrebbe essere un sogno non così proibito per il Napoli. Secondo Andrea Maldera, suo vice al Brighton, il tecnico bresciano sarebbe allettato da una proposta del club di De Laurentiis nonostante i due anni di contratto con i Seagulls.

De Zerbi al Napoli, per il vice Maldera è possibile

Napoli-De Zerbi, mai dire mai. Parola di Andrea Maldera, vice del tecnico bresciano al Brighton, che intervistato da Radio Kiss Kiss ha spiegato come De Zerbi non rifiuterebbe di misurarsi con la piazza napoletana nonostante il contratto di due anni con la società inglese. “Roberto è innamorato dell’Italia – ha dichiarato Maldera -, è il suo paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall’Italia, ed anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione. Non lo so, ma perchè dire di no a una piazza come Napoli?”.

Napoli, De Zerbi e la clausola rescissoria col Brighton

Nelle intenzioni De Zerbi non rifiuterebbe la panchina del Napoli, nei fatti potrebbe essere più complicato vedere il tecnico bresciano guidare gli azzurri prima del termine del contratto col Brighton: l’accordo tra l’allenatore e i Seagulls è protetto da una clausola rescissoria dal valore di 14 milioni di euro. Per poterlo ingaggiare, dunque, De Laurentiis dovrebbe procedere a un investimento importante ancor prima di discutere l’ingaggio di De Zerbi.

Napoli, i tifosi sperano nell’arrivo di De Zerbi

Le parole di Maldera ovviamente hanno scosso i tifosi del Napoli, molti quelli che sui social si augurano che alle dichiarazioni del vice di De Zerbi seguano i fatti. “Magari venisse De Zerbi”, il commento su X di Giulio. “Com’era quel tormentone? ‘Nessuno vuole venire al Napoli…’”, scrive Vincenzo, ironizzando su uno dei commenti più frequenti durante la crisi attraversata dagli azzurri in questa stagione. Scettico invece Marco: “De Laurentiis non pagherà mai la clausola”. Rob, infine, prova a sintetizzare: “Sarebbe bello, ma il Napoli non pagherebbe la clausola”.