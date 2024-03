Sudakov rivela l’interesse di Napoli e Juventus: De Laurentiis in vantaggio per il talento ucraino

Il centrocampista ha confermato che a gennaio lo Shakhtar ha rifiutato un’offerta da 40 milioni da parte del club azzurro: sul mercato estivo sarà duello con Giuntoli

20-03-2024 10:29

Napoli e Juventus a duello sul mercato per Georgiy Sudakov: il centrocampista dello Shakhtar e della nazionale ucraina ha confermato in prima persona l’interesse dei due club italiani e rivelato che a gennaio la società di Donetsk ha rifiutato un’offerta di De Laurentiis da 40 milioni di euro. Ma gli azzurri sarebbero favoriti anche per un altro motivo.

Napoli e Juventus, duello per Sudakov

Ha 21 anni e a centrocampo sa far tutto, Georgyi Sudakov. Ecco perché piace tanto a Napoli e Juventus, entrambe interessate a portarlo in serie A. Nei prossimi mesi è dunque in vista un vero e proprio duello di mercato tra il club partenopeo e quello bianconero, con la società di Aurelio De Laurentiis che in questo momento sarebbe in pole position.

Sudakov e i 40 milioni di euro offerti dal Napoli

Due le ragioni del vantaggio del Napoli nella corsa a Sudakov. La prima la rivela lo stesso centrocampista che alla stampa ucraina ha confessato un retroscena legato al mercato di gennaio: “Il Napoli ha offerto allo Shakhtar 40 milioni per me – le sue parole – E anche la Juve ha fatto una proposta ufficiale”. Da queste parole si intende che la proposta del Napoli è stata la più alta ricevuta dallo Shakthar, che valuta Sudakov 50 milioni di euro.

Sudakov e il rinnovo con lo Shakthar

Sudakov ha poi spiegato di aver accettato la scelta dello Shakthar, che punta ad ottenere il massimo dalla sua cessione. “Così ho accettato di rinnovare fino all’inverno 2028 prolungando di altri 6 mesi, perché il mio contratto era fino all’estate, con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti – ha aggiunto Sudakov – Comunque, Palkin (il suo agente, ndr) ha detto che magari tra 6 mesi o un anno andrò in Europa: io mi fido di lui e del presidente”.

Napoli in vantaggio sulla Juventus per Sudakov

L’altra ragione del vantaggio del Napoli sulla Juventus è di ordine tattico. Sudakov ha infatti spiegato che non si sentirebbe completamente a suo agio nel sistema di gioco dei bianconeri. “Da quando è iniziata questa storia, ho anche cominciato a guardare le partite: il modo di giocare conta al 100% nella scelta del mio futuro – ha dichiarato il centrocampista – . Ho visto la Juventus e fa solo 3-5-2, uno schema non molto standard per me. Ma per arrivare a certi livelli non è possibile che giochi solo nel 4-3-3 e nel 4-4-2. Devi essere un calciatore creativo, versatile, adattabile. Devi studiare ogni giorno”.