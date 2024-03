Juventus, Rabiot detta le condizioni per il rinnovo e manda un messaggio a Pogba

Il centrocampista francese ha parlato dal ritiro della Francia: la prossima stagione dovremmo giocare la Champions, aspettiamo di finire la stagione poi ci incontreremo con la società

Domenica è rientrato dopo due settimane di assenza, e la sua presenza si è subito sentita, sebbene il risultato non sia cambiato: Adrien Rabiot è il motore principale della Juventus ed uno dei perni del centrocampo della Francia di Didier Deschamps.

Rabiot-Juventus, la Champions è la chiave

Il 28enne centrocampista e il club bianconero annunciarono il rinnovo del contratto per un anno il 27 giugno 2023: nulla esclude che possa accadere la stessa cosa, ma le vie del mercato, specialmente per un giocatore a parametro, sono davvero infinite. Il centrocampista ha parlato anche della Juventus dal ritiro della Francia, che affronterà in amichevole Germania e Cile, ed in particolare di ciò che avverrà al termine della stagione in corso: “Non ho deciso nulla riguardo al mio futuro – ha detto Rabiot – è vero che l’anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato la Champions League. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare anche al Mondiale per Club“.

Juventus, Rabiot detta le condizioni

Insomma, Rabiot detta le condizioni: al Mondiale ci siamo, ora manca lo step Champions. E gli ultimi due mesi della Juventus, tutt’altro che confortanti, non rendono ancora sicurissima la partecipazione dei bianconeri alla prossima massima competizione europea. Un punto dirimente, come appare chiaro, sulla sua scelta. “Sono cose a cui penso – ha aggiunto – ma su questo davvero non ho preso una decisione. Aspetto di poter finire la stagione e poi ne discuteremo con la società e vedremo. Per il momento sto cercando di finire bene la stagione e preparare bene l’Europeo. Non ho fretta di prendere una decisione, ma credo sia meglio decidere prima dell’Europeo per essere tranquillo”. Fatto sta che l’ingaggio di Rabiot è di circa 10 milioni di euro all’anno, cifra che fa di lui il più pagato della rosa bianconera: da capire cosa vorrà fare la Juventus, e se servirà un ulteriore aumento per farlo rimanere a Torino.

Rabiot-Psg, ritorno impossibile

Rabiot ha anche escluso un ritorno al punto di partenza: “Possibile ritorno al Psg? Da quando sono andato alla Juve, ogni estate il mio nome viene associato al Psg. Da un lato, è molto lusinghiero. Dall’altro lato, è complicato se si pensa a come è finita. Certo, nel calcio non si possono chiudere le porte, ma questa non sarà la mia priorità. Ho sempre giocato nelle coppe europee da quando ho iniziato a fare il professionista – ha poi ribadito – sono abituato a stagioni in cui ci sono diverse partite a settimana. Gioco a calcio per partecipare alle migliori competizioni e per godermele appieno. Spero davvero di giocarle di nuovo la prossima stagione”. Altro messaggio alla Juventus: o andiamo in Champions, o le nostre strade si dividono. Semplice e chiaro.

Rabiot dedica un pensiero a Pogba

Nemmeno tanto tra le righe Rabiot ha toccato anche il tema Pogba: “Ci sentiamo regolarmente, è un peccato ciò che sta succedendo – dice sul connazionale, squalificato per quattro anni dal Tribunale nazionale anti doping – e mi auguro che la sanzione possa essere ridotta, anche secondo Paul sono un po’ eccessivi quattro anni. Spero che rivedano la sanzione”, ha sottolineato il calciatore in conferenza stampa in merito alla situazione del connazionale e compagno di squadra.

