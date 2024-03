Juventus, Pogba rompe il silenzio dopo la squalifica e invoca Allah, le risposte di Thuram e Fagioli

Per il suo 31esimo compleanno il centrocampista francese, stoppato per quattro anni per doping, posta alcune fotografie e rivela la sua fragilità

16-03-2024 10:14

Il peggior compleanno della sua vita. Paul Pogba ha compiuto 31 anni ma c’è poco da festeggiare in casa del francese. Il centrocampista della Juventus ha perso la sua battaglia. Il 1 marzo scorso è stata accolta la richiesta della Procura antidoping di squalifica per 4 anni. Il giocatore era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus dello scorso 30 agosto. La positività era stata confermata pure dall’esito delle controanalisi del 6 ottobre scorso.

Pogba intende ancora far ricorso al Tas

L’accusa non ha mai creduto alla versione della difesa dell’assunzione accidentale della sostanza. Punto chiave per i legali di Pogba, che avevano rifiutato il patteggiamento. Pogba era stato sospeso il 12 settembre dopo aver collezionato una manciata di minuti in campionato.

Il giocatore farà ricorso al Tas di Losanna ma i tempi si annunciano lunghi. I legali di Pogba aspettano le motivazione della sentenza emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping, che usciranno entro due settimane. Poi avranno altri 20 giorni di tempo per presentare l’annunciato ricorso al TAS contro la squalifica di quattro anni. Nel caso in cui venga chiesta la procedura d’urgenza il verdetto dovrebbe arrivare nel giro di quattro mesi, altrimenti i tempi si dilateranno ulteriormente.

Il messaggio di Pogba sui social

Paul Pogba, in occasione del suo 31esimo compleanno, ha pubblicato diverse foto (anche un po’ tristi, su sfondo buio) e un post su Instagram per parlare del difficile periodo che sta vivendo: “Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah manda sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte ma qualunque cosa accada, Al hamdoulilah. Al hamdoulilah per i buoni, i cattivi, i momenti duri e i tempi di tranquillità”. Al hamdoulilah in arabo vuol dire ‘grazie a Dio’, o ‘la grazia sia resa a Dio’. È paragonabile al termine ebraico Alleluia.

Thuram e Fagioli solidali con Pogba

Spuntano subito i like con tanto di cuoricino di Thuram prima e Fagioli poi, mentre i tifosi sono solidali col giocatore: “Ti vogliamo rivedere presto in campo” e poi: “Mi mancano le tue gag con il mister, Paul” e una lunghissima serie di auguri per il compleanno: “Sii forte e non mollare Paul”.