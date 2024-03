Juventus, Allegri game over: scaricato dai tifosi, Giuntoli pensa al cambio in panchina

Una sola vittoria in 7 partite per la Juve. i tifosi si dividono su Allegri. Molti invocano il suo addio e intanto Giuntoli si guarda intorno: i nomi

11-03-2024 11:40

Una sola vittoria nelle ultime sette partite. E il sogno scudetto che si è trasformato nell’ansia di dover difendere a denti stretti il posizionamento Champions. In un mese e mezzo è cambiato il mondo in casa Juventus: sui social i tifosi invocano l’addio di Allegri e, intanto, Giuntoli si guarda intorno.

Allegri, fine della corsa? Ecco i nomi sul taccuino di Giuntoli

Premessa: Allegri è legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2025. Ma non è detto che la sua avventura-bis nel capoluogo piemontese continui ancora al termine della stagione. Sebbene dopo il pareggio con l’Atalanta il tecnico livornese abbia ricordato ancora una volta che il vero obiettivo del club è tornare in Champions League, è chiaro che un pizzico di rammarico ci sia eccome visto il rendimento dei bianconeri nelle ultime sette partite. L’unico successo – soffertissimo – col Frosinone, quindi tre pareggi e altrettante sconfitte, di cui una in casa con l’Udinese. Non solo: la Juve si è sgretolata anche in difesa, subendo otto reti nelle ultime quattro uscite. Giuntoli riflette: Thiago Motta, Palladino e Tudor sono nomi che stuzzicano la fantasia del ds.

Juventus, i tifosi si dividono su Allegri: che cosa sta succedendo

Allegri merita di restare o serve ripartire da un altro allenatore? I tifosi della Juventus si dividono anche sui social e non solo allo Stadium. Già, dalle tribune sono partiti fischi, mentre la Sud ha sostenuto e applaudito. Jonathan sostiene questa tesi su ‘X’: “Per me Allegri è un idolo, ma capisco chi lo critica in modo costruttivo e non distruttivo. Il peggio del peggio per me è pensare che questa squadra scarsissima sia da scudetto. Siate felici del terzo posto, festeggiatelo come un grande risultato. Perché questo è”. C’è chi ci vede anche un disegno ben preciso dietro. “Per affossarci devono togliere il perno su cui si sono retti tre anni complicati, sopratutto lo scorso anno. Quindi la solita regia ha fatto ripartire la solita manfrina contro Allegri. Quando lo capirete sarà sempre troppo tardi” scrive ‘LucaJuvenelcuore’.

Le responsabilità che i tifosi attribuiscono ad Allegri

Ci va giù duro MattiaS: “Ha costruito più De Rossi in un mese che quel rottame di Allegri in 3 anni. Vergogna”. “Allegri guarda il Bologna. Non l’Inter, non il Milan. Il Bologna. Questa è la sua massima aspirazione: tenere lontano il Bologna. Allora che si scambi lo stipendio con Thiago Motta, visto che le due rose non sono nemmeno paragonabili. E gli stiamo dando 9 milioni…” commenta Davide. “Ero uno favorevole a richiamare Allegri, ma ad oggi prenderei la decisione come è stata presa con Mourinho alla Roma, facendogli però finire la stagione” conclude Michele.