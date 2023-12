De Zerbi bacchetta la serie A: “Agli allenatori italiani manca il coraggio”

Il tecnico del Brighton ha parlato delle differenze tra il nostro calcio e la Premier League, attaccando i colleghi che non si preoccupano abbastanza di costruire gioco

Faranno discutere le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton che nello spiegare la sua visione del calcio ha rilasciato dichiarazioni che possono essere interpretate come un attacco ai colleghi della serie A: “In Italia manca il coraggio, non le competenze”, ha detto l’allenatore dei Seagulls.

De Zerbi attacca gli allenatori della serie A

Praticando il suo calcio propositivo, Roberto De Zerbi ha conquistato il rispetto della Premier League, tenendo il Brighton in corsa per un piazzamento in Europa – i Seagulls sono attualmente all’8° posto, a soli 4 punti dalla zona coppe – e portandolo agli ottavi di Europa League in quella che è la prima partecipazione del club inglese a una competizione internazionale. Intervenuto a “Il Calcio dei Bresciani”, evento organizzato nella sua città natale, De Zerbi ha parlato del suo calcio a Brescia Oggi, rilasciando dichiarazioni che potrebbero però essere lette come un attacco ai colleghi allenatori della serie A.

De Zerbi: agli allenatori italiani manca il coraggio

De Zerbi ha infatti sottolineato come i tecnici italiani, pur avendo tutte le conoscenze necessarie per praticare qualunque tipo di calcio, optino spesso per un gioco “strategico”, volto in primo luogo a non concedere spazi agli avversari. “Manca il coraggio, non le competenze – le parole di De Zerbi -: questo perché in Italia un contropiede concesso agli avversari è vissuto come un sacrilegio, ma in realtà è la conseguenza del tuo gioco d’attacco”.

De Zerbi: serie A più strategica, in Premier più coraggio

La differenza con la Premier League sta nel fatto che, secondo De Zerbi, in Inghilterra si ha una visione più offensiva e proattiva del calcio. “Il campionato italiano è molto più strategico, anche se in questa seconda stagione in Inghilterra sto notando un’evoluzione e una maggiore complessità nella preparazione delle partite – ha continuato De Zerbi – . In Inghilterra, al contrario, il calcio è più coraggioso: qui non ti devi vergognare o giustificare se prendi qualche gol in più. Noi allenatori italiani siamo molto bravi a preparare le partite, ma se devo fare un appunto, penso che ci si occupi troppo di cosa fare quando non abbiamo la palla tra i piedi e ancora troppo poco di quello che possiamo fare quando il possesso è nostro”.