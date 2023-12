Europa League risultati: Roma ai playoff, avanza il Qarabaq, il Villarreal è primo; tutti i verdetti

Sesta giornata della fase a gironi della Europa League e tempo di verdetti: la Roma va ai playoff dopo aver conquistato il secondo posto nel gruppo G, che sorpresa il Qarabaq

14-12-2023 21:05

Ultima giornata della fase a gironi per l’Europa League ed arriva il momento dei verdetti. La Roma dovrà passare dai playoff per continuare la sua avventura in Europa, i giallorossi vincono con lo Sheriff ma vince anche lo Slavia Praga. Avanza ai playoff anche la squadra azera del Qarabaq.

Roma ai playoff, lo Slavia Praga non sbaglia

Saranno playoff per la Roma ed era prevedibile. La squadra di José Mourinho risolve la pratica Sheriff nel primo tempo grazie alle reti di Lukaku e di Belotti ma i giallorossi aspettavano anche un risultato dall’altro campo. Lo Slavia Praga non sbaglia, rifila un poker al Servette e conquista il primo posto ai gironi mandando la Roma ai playoff.

Favola Qarabaq: è ai playoff

Saranno playoff anche per il Qarabaq, la formazione azera batte 2-1 l’Hacken grazie alle reti di Andrade e di Benzia nel primo tempo. Nella ripresa arriva l’espulsione di Vesovic che complica i piani ma la vittoria non sfugge così come il secondo posto, il Molde doveva vincere e invece finisce sotto i colpi del Levekusen che passa a valanga.

Tolosa avanti, Union non basta l’impresa col Liverpool

Il Tolosa si tiene stretto il secondo posto nel girone E, l’Union ci prova a tenere aperte le speranze battendo 2-1 un Liverpool in formazione largamente rimaneggiata, ma i francesi sono autori di una grande prestazione sul campo del Lask e conquistano il secondo posto.

Villarreal: spettacolo e primo posto

Gara spettacolare quella tra Rennes e Villarreal con in palio il primo posto della classifica nel gruppo F. Alla fine a spuntarla è la formazione spagnola al termine di una gara che è stata una serie infinita di emozioni. Il gol decisivo arriva a 10’ dalla fine con Parejo. Ma nel finale con oltre 13 minuti di reperto succede di tutto, Assignon trova anche il pari che però viene cancellato al Var. Nell’altro match il Maccabi si impone per 2-1 sul campo del Panathinaikos e continuerà la sua avventura in Conference.

Europa League: risultati e classifiche

Gruppo A

West Ham-Friburgo

Olympiacos-Backa Topola

Gruppo B

Ajax-Aek

Brigthon-Olympique Mariglia

Gruppo C

Betis-Ranges

Aris Limassol-Sparta Praga

Gruppo D

Rakow-Atalanta

Sporting-Sturm

Gruppo E

Union SG-Liverpool 2-1

Marcatori: 32’ El Amine (U), 39’ Quansah (L), 43’ Puertas (U)

Lask-Tolosa 1-2

Marcatori: 54’ Dallinga (T), 61’ Ljubicic (L), 83’ Suazo (T)

Classifica: Liverpool 12, Tolosa 11, Union SG 8, Lask 3.

Gruppo F

Rennes-Villarreal 2-3

Marcatori: 36’ rig. Moreno (V), 37’ Assignon (R), 62’ Akhomach (V), 79’ Blas (R), 80’ Parejo (V)

Panathinaikos-Maccabi Haifa 1-2

Marcatori: 20’ David (M), 74’ Chery (M), 89’ Ioannidis (P)

Classifica: Villarreal 13, Rennes 12, Maccabi Haifa 5, Panathinaikos 4.

Gruppo G

Slavia Praga-Servette 4-0

Marcatori: 15’ Doudera, 25’ Schranz, 30’ e 45’ Chytil

Roma-Sheriff 3-0

Marcatori: 11’ Lukaku, 32’ Belotti, 93’ Pisilli

Classifica: Slavia Praga 15, Roma 13, Servette 5, Sheriff 1.

Gruppo H

Qarabaq-Hacken 2-1

Marcatori: 1’ Andrade, 45’+3 Benzia, 94’ aut. Huseynov (H)

Bayern Leverkusen-Molde 5-1

Marcatori: 6’ Schick (B), 22’ Tapsoba (B), 25’ aut. Ellingsen (B), 60’ Hlozek (B), 70’ Mbamba (B), 75’ Kotolano (M)

Classifica: Leverkusen 18, Qarabaq 10, Molde 7, Hacken 0.

Europa League: tutte le classifiche