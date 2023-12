Pagelle di Rakow-Atalanta 0-4: buona la prima di Bonfanti. Doppietta per Muriel

Top e flop della partita Rakow-Atalanta, valevole per la 6ª giornata del Gruppo D di Europa League 2023/2024: Bonfanti segna e domina in difesa. Muriel si conferma in eccellente forma con una doppietta. Imbarazzante la difesa polacca.

14-12-2023 22:54

Giornalista pubblicista. Per Virgilio Sport scrive principalmente di calcio italiano, che non esita a definire ancora "il più bello del mondo" alla faccia dell'esterofilia imperante. E' talmente appassionato di stadi che li ha scelti come argomento per la sua tesi di laurea

Un’Atalanta rimaneggiata e con dei giovani in campo si congeda dal proprio girone con un’altra vittoria. Nel 4-0 dei bergamaschi sul Rakow Czestochowa le firme sono di Muriel (doppietta), del baby Bonfanti (all’esordio assoluto dal primo minuto) e di De Ketelaere nel finale. La formazione di Gian Piero Gasperini palesa un divario piuttosto netto contro la compagine polacca che aveva fatto meglio in realtà nella trasferta italiana. Sfuma così per i rossoblù la possibilità di retrocedere in Conference League.

Rakow-Atalanta, la chiave della partita

Già certa della qualificazione e del primo posto nel girone l’Atalanta affronta la gara di Częstochowa con ampio turnover e qualche giovane in campo. Ad inizio gara i polacchi provano a far valere le maggiori motivazioni con un atteggiamento più pimpante. A segnare però è la Dea con una bella giocata di Muriel che dribbla un difensore e poi trafigge Kovacevic. A metà del primo tempo arriva pure il raddoppio con l’esordiente Bonfanti freddo in area di rigore a raccogliere una respinta corta della retroguardia avversaria.

Nella ripresa la Dea assume ancora di più il controllo della gara con un possesso palla che non consente al Rakow di rientrare in gioco. La differenza tra le due compagini è apparsa davvero evidente, d’altra parte i rossoblù sono quarti nel proprio campionato. Qualche opportunità a dire il vero la creano i padroni di casa frenati dal palo o da Carnesecchi o dall’imprecisione dei propri attaccanti. Ma è poca roba. A venti minuti dalla fine Muriel la chiude definitivamente in maniera anche fortunata. Nel finale gloria pure per De Ketelaere nel 4-0 della Dea.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Atalanta, cosa ha funzionato

Atalanta vuol dire giovani e Gasperini non è uno che ha paura di lanciarli. Stavolta l’occasione era davvero ghiotta dato che la posta in palio era di fatto inesistente. Ed i baby hanno dato risposte confortanti, approfittando anche di un avversario che non era particolarmente impegnativo. Poi c’è Muriel, tornato credibile dopo un inizio di stagione in naftalina.

Atalanta, cosa non ha funzionato

4-0 in trasferta e una prestazione di dominio totale. Se proprio bisogna trovare il pelo nell’uovo un po’ di leggerezza nella seconda metà della ripresa che poteva costare un gol subito. Nel complesso, però, in una serata così ci può stare.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 6,5 E’ dietro nelle gerarchie rispetto a Musso. Una parata di livello più qualcun’altra che rientra nell’ordinaria amministrazione. (Dall’84’ Rossi ng )

E’ dietro nelle gerarchie rispetto a Musso. Una parata di livello più qualcun’altra che rientra nell’ordinaria amministrazione. (Dall’84’ ) Hateboer 6,5 L’emergenza lo costringe a fare il braccetto di destra e lui assolve il compito diligentemente.

L’emergenza lo costringe a fare il braccetto di destra e lui assolve il compito diligentemente. Bonfanti 7,5 Prima di oggi aveva giocato solo 15 minuti con l’Atalanta. Stavolta Gasp lo lancia dall’inizio e lui risponde addirittura segnando e rendendo memorabile la sua giornata. Oltre al gol anche un salvataggio su Zwolinski e chiusure sempre puntuali.

Prima di oggi aveva giocato solo 15 minuti con l’Atalanta. Stavolta Gasp lo lancia dall’inizio e lui risponde addirittura segnando e rendendo memorabile la sua giornata. Oltre al gol anche un salvataggio su Zwolinski e chiusure sempre puntuali. Del Lungo 6,5 Dalle sue parti i polacchi sembrano più propositivi. Il classe 2003 è però reattivo e combattivo.

Dalle sue parti i polacchi sembrano più propositivi. Il classe 2003 è però reattivo e combattivo. Holm 6 Non è il terzino ammirato allo Spezia ma col passare dei minuti sale di livello fino alla sgroppata che porta al 3-0. (Dall’84’ Palestra ng )

Non è il terzino ammirato allo Spezia ma col passare dei minuti sale di livello fino alla sgroppata che porta al 3-0. (Dall’84’ ) Adopo 6 Qualche passaggio di troppo sbagliato, è vero. Però anche tanta generosità che è giusto premiare con un 6. (Dal 91′ Mendicino ng )

Qualche passaggio di troppo sbagliato, è vero. Però anche tanta generosità che è giusto premiare con un 6. (Dal 91′ ) Pasalic 6 Oggi in versione mediano. Interpreta il ruolo come si deve dimostrandosi centrocampista completo.

Oggi in versione mediano. Interpreta il ruolo come si deve dimostrandosi centrocampista completo. Zortea 6 Presenza costante anche in proiezione offensiva. Non fa nulla di eclatante ma la sufficienza è piena.

Presenza costante anche in proiezione offensiva. Non fa nulla di eclatante ma la sufficienza è piena. Miranchuk 7 Sfrutta una delle poche chance stagionali. E’ lui che confeziona l’assist per il gol di Muriel. (Dall’89’ De Nipoti ng )

Sfrutta una delle poche chance stagionali. E’ lui che confeziona l’assist per il gol di Muriel. (Dall’89’ ) De Ketelaere 6,5 Trova gloria nei minuti di recupero dopo una prestazione discreta, non tra le più brillanti della sua stagione.

Trova gloria nei minuti di recupero dopo una prestazione discreta, non tra le più brillanti della sua stagione. Muriel 7,5 Sta bene e si vede. Nell’azione del gol ci sono tutte le sue qualità principali: dribbling e freddezza. Anche il tacco finito sul palo è un altro segnale incoraggiante. Fortunato sulla rete del 3-0. (Dall’89’ Cissé ng)

Top e flop del Rakow

Yeboah 6 Quel poco che il Rakow crea è perché è lui a crearlo.

Quel poco che il Rakow crea è perché è lui a crearlo. Vladan Kovacevic 6 Nessuna responsabilità sui gol e una bella parata su Pasalic.

Nessuna responsabilità sui gol e una bella parata su Pasalic. J ean Carlos 4,5 Imbarazzante l’errore del 3-0

Imbarazzante l’errore del 3-0 Racovitan 5 Troppo leggero in marcatura su Muriel. Vero che il colombiano ha un passo diverso ma in occasione del gol il difensore rumeno si lascia superare troppo facilmente.

Troppo leggero in marcatura su Muriel. Vero che il colombiano ha un passo diverso ma in occasione del gol il difensore rumeno si lascia superare troppo facilmente. Kochergin 5 Perde banalmente una palla su pressing di Miranchuk e la sua squadra prende gol. Ha colpe evidenti.

Perde banalmente una palla su pressing di Miranchuk e la sua squadra prende gol. Ha colpe evidenti. Adnan Kovacevic 5 La difesa polacca è un colabrodo e lui che dovrebbe governarla va a fondo quasi immediatamente.

La difesa polacca è un colabrodo e lui che dovrebbe governarla va a fondo quasi immediatamente. Tudor 5 Partecipa alla sagra dell’horror della retroguardia di casa.

Rakow-Atalanta: il tabellino del match

Marcatori: 14′ Muriel, 26′ Bonfanti, 72′ Muriel, 92′ De Ketelaere

Rakow (3-4-3): V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Tudor; Jean Carlos (dal 78′ Sorescu), Berggren, Kochergin (dal 62′ Cebula), Plavsic; Nowak (dall’81’ Kittel), Zwolinski (dall’81’ Piasecki), Yeboah (dal 62′ Crnac). A disp. Tsiftsis, Mras. All. Szwarga

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; (dall’84’ Rossi) Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm (dall’84’ Palestra), Adopo (dal 91′ Mendicino), Pasalic, Zortea; Miranchuk (dall’89’ De Nipoti); Muriel (dall’89’ Cissé), De Ketelaere. A disp. Vismara, Ceresoli, Colombo, Manzoni, Bonanomi. All. Gasperini



Arbitro: Jorgji (Albania)

Ammoniti: Holm (33′), Tudor (75′), Bonfanti (79′)

Recupero: 1′ pt; 4′ st

Tutte le classifiche dell’Europa League 2023/2024