(14) MANU TRIGUEROS (C)

(19) FRANCIS COQUELIN (C)

(20) RAMON TERRATS (C)

(10) DANI PAREJO (C)

(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

(27) ILIAS AKHOMACH (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(11) LUDOVIC BLAS (C)

(33) DÉSIRÉ DOUÉ (C)

(8) BAPTISTE SANTAMARÍA (C)

(32) FABIAN RIEDER (C)

(43) MAHAMADOU NAGIDA (C)

(21) NEMANJA MATIC (C)

(22) LORENZ ASSIGNON (C)

(28) ENZO LE FÉE (C)

Fuorigioco. Adrià Alti(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.18:50

Fuorigioco. Christopher Wooh(Rennes) prova il lancio lungo, ma Bertug Yildirim e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

Rennes - Villarreal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Arbitro di Rennes - Villarreal sarà Atilla Karaoglan. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Rennes-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Rennes ha perso le ultime tre partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre spagole, perdendo entrambe le sfide contro il Siviglia nella Champions League 2020/21 nella fase a gironi e contro il Villarreal nella gara di andata di questa Europa League.

Il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte contro squadre francesi in Europa (1N, 2P), ovvero dal successo contro il Troyes nel 2002 in Intertoto Cup (3-0).

Il Rennes si è qualificato al turno successivo di questa Europa League avendo vinto quattro delle cinque gare in questa edizione, solo una volta ha ottenuto cinque successi nelle maggiori competizioni europee in una stagione: nel 2018/19 in Europa League.

Il Villarreal ha perso solo una delle ultime 16 trasferte nella fase a gironi dell’Europa League (6V, 9N): 2-0 contro il Panathinaikos alla prima giornata del torneo in corso.

Fabian Rieder ha segnato su punizione diretta in entrambe le ultime due gare di Europa League ed è solo uno dei tre giocatori che ci sono riusciti nelle competizioni europee insieme a Christian Eriksen con gli Spurs (nel 2014) e Beñat Etxebarria con l’Athletic Bilbao (nel 2015).

Dove vedere Rennes-Villarreal di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Rennes-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

Rennes-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

