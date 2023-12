Pagelle di Roma-Sheriff 3-0: uragano Zalewski, Lukaku e Belotti a bersaglio, gioia Pisilli

Top e flop della partita Roma-Sheriff, valevole per la 6° giornata di Europa League 2023/2024: tutto facile per i giallorossi, Zalewski migliore in campo, Renato Sanches c'è

14-12-2023 20:42

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Roma batte senza problemi lo Sheriff Tiraspol nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, ma non basta. Perché lo Slavia Praga stravince e i giallorossi devono accontarsi del secondo posto nel Gruppo G. Ciò significa che l’avventura europea della squadra di Mourinho è vincolata al playoff contro un club retrocesso dalla Champions.

Roma-Sheriff Tiraspol, la chiave della partita

Tanti cambi nell’undici di Mourinho, costretto – tra gli altri – a rinunciare a Dybala. Tra i pali il portiere di coppa Svilar, quindi l’inedito terzetto difensivo formato da Celik, Cristante e Llorente. In mezzo al campo Renato Sanches, Bove in posizione di play basso e Aouar. C’è Belotti al fianco di Lukaku. Primo minuto e subito una ghiottissima chance per la Roma: Belotti lancia Lukaku che premia l’inserimento a tutto gas di Karsdorp, ma l’olandese manca clamorosamente la porta da ottima posizione. Al 10′ giallorossi avanti: sulla destra lo Sheriff offre praterie, Zalewski ne approfitta e pesca in mezzo Lukaku: tap in comodo comodo e 1-0. Il raddoppio arriva al minuto 32′: splendida intuizione di Renato Sanches, pallonetto di Zalewski deviato da Koval ma è lesto Belotti a ribadire in rete.

Rivivi tutte le emozioni di Roma-Sheriff Tiraspol

Nella ripresa i ritmi calano, anche perché da Praga non arrivano buone notizie. E Mourinho ne approfitta per far rifiatare qualche elemento in vista della delicata trasferta di Bologna, dando spazio a giovani come Pagano, Mannini e Pisilli. Proprio quest’ultimo, talento della Primavera, chiude i conti in pieno recupero.

Roma, cosa ha funzionato

Nonostante i tanti cambi nell’undici titolare, la Roma non ha mai corso rischi contro un avversario modesto. Molto bene i giallorossi nel primo tempo: Zalewski imprendibile, Renato Sanches ha retto, Belotti si è fatto trovare pronto. Bravo Mourinho a concedere minuti ai talenti della ‘cantera’ romana: Pisilli sfrutta l’occasione e segna.

Roma, cosa non ha funzionato

Difficile individuare aspetti negativi, anche in virtù del livello della compagine moldava e del risultato dello Slavia Praga. L’unica nota spiacevole potrebbe essere Aouar, costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo: Mourinho incrocia le dita.

Le pagelle della Roma

Svilar 6+: Gli ospiti hanno una sola occasione e la riserva di Rui Patricio dimostra di meritarsi questa chance in Europa.

Gli ospiti hanno una sola occasione e la riserva di Rui Patricio dimostra di meritarsi questa chance in Europa. Celik 6-: L’unico del terzetto difensivo che va un po’ più in sofferenza.

L’unico del terzetto difensivo che va un po’ più in sofferenza. Cristante 6+: Riproposto al centro della difesa con compiti in fase d’impostazione, vive novanta minuti tranquilli.

Riproposto al centro della difesa con compiti in fase d’impostazione, vive novanta minuti tranquilli. Llorente 6: La spagnolo è il perno della difesa, ma a volte tende a strafare. Paredes (6 dal 61′).

La spagnolo è il perno della difesa, ma a volte tende a strafare. (6 dal 61′). Karsdorp 5,5: S divora un gol a inizio partita ed è anche impreciso nei cross.

S divora un gol a inizio partita ed è anche impreciso nei cross. Renato Sanches 6,5: Delizioso il tocco da cui nasce il gol del raddoppio. Visti i precedenti, il portoghese opta per una gara prudente: scelta saggia. Pagano (6 dal 61′: Ha una buona occasione, ma calcia centrale).

Delizioso il tocco da cui nasce il gol del raddoppio. Visti i precedenti, il portoghese opta per una gara prudente: scelta saggia. (6 dal 61′: Ha una buona occasione, ma calcia centrale). Bove 6: Mou lo schiera play basso al posto di Paredes: gara senza particolari sussulti né patemi. Mannini (sv dall’85’).

Mou lo schiera play basso al posto di Paredes: gara senza particolari sussulti né patemi. (sv dall’85’). Aouar 6,5: Ha il merito di avviare l’azione del vantaggio con uno splendido filtrante per Zalewski. Un’iniezione di fiducia dopo le dichiarazioni della vigilia e un ambientamento nella capitale, che – per sua stessa ammissione – si sta rivelando più complicato del previsto. Fermato da un problema muscolare, la sua gara dura un tempo. El Shaarawy (6+ dal 46′: entra in campo con l’atteggiamento giusto).

Ha il merito di avviare l’azione del vantaggio con uno splendido filtrante per Zalewski. Un’iniezione di fiducia dopo le dichiarazioni della vigilia e un ambientamento nella capitale, che – per sua stessa ammissione – si sta rivelando più complicato del previsto. Fermato da un problema muscolare, la sua gara dura un tempo. (6+ dal 46′: entra in campo con l’atteggiamento giusto). Zalewski 7,5: Una furia sulla corsia mancina. Serve l’assist per Lukaku e propizia anche il raddoppio.

Una furia sulla corsia mancina. Serve l’assist per Lukaku e propizia anche il raddoppio. Lukaku 7: Non sarà sempre brillante, ma gli bastano 10′ per realizzare il suo dodicesimo gol stagionale in maglia.

Non sarà sempre brillante, ma gli bastano 10′ per realizzare il suo dodicesimo gol stagionale in maglia. Belotti: 6,5: Per caratteristiche è più simile a Lukaku che a Dybala. Dunque, il rischio flop era dietro l’angolo. Il Gallo, invece, gioca una partita generosa e timbra anche il cartellino. Pisilli (6,5 dal 72′: il gioiellino della Primavera sfrutta l’occasione per mettersi in mostra e segnare il suo primo gol in Europa: una favola).

Top e flop dello Sheriff Tiraspol

Top

João Paulo 6: Il più vivace dello Sheriff: dai suoi piedi nasce l’unica azione degna di nota dei moldavi.

Flop

Apostolakis 4,5: Un disastro sulla destra: non riesce mai ad arginare lo scatenato Zalewski. E la sua partita dura soltanto 35′.

Il tabellino di Roma-Sheriff Tiraspol

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente (61′ Paredes); Karsdorp, Renato Sanches (61′ Pagano), Bove, Aouar (46′ El Shaarawy), Zalewski (85′ Mannini); Lukaku, Belotti (72′ Pisilli). A disp.: Rui Patricio, Boer, Pellegrini, Cherubini, Vetkal, Joao Costa, Plaia. All. José Mourinho

Sheriff Tiraspol (3-5-2): Koval; Apostolakis (35′ Zohouri), Tovar, Garananga; Badolo (86′ Vardar), Talal, Ricardinho, João Paulo, Artunduaga; Ngom Mbekeli, Ankeye (72′ Luvannor). A disp.: Straistari, Pascenco, Paiva, Colis, Novicov. All. Roman Pylypcuk

Arbitro: Jérôme Brisard (FRA)

Ammoniti: Talal, Bove

Marcatori: 10′ Lukaku, 32′ Belotti, 93′ Pisilli

Europa League: le classifiche di tutti i gironi