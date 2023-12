Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori15:44

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Sheriff Tiraspol, gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo G di Europa League.15:44

La fase a gironi dell'avventura europea della Roma si chiude all'OIimpico dove la squadra di Mourinho, seconda in classifica a due lunghezze dallo Slavia Praga, attende i moldavi dello Sheriff, ultimi con un solo punto conquistato nelle precedenti cinque gare europee. Per i giallorossi, già qualificati, ci sono ancora chances di agguantare il primo posto ma servono necessariamente la vittoria e la contemporanea sconfitta dello Slavia contro il Servette. In caso di pareggio dei cechi, l'affermazione dei capitolini dovrebbe invece arrivare con almeno cinque reti di scarto per consentire quel sorpasso che gli garantirebbe l'approdo diretto agli ottavi di finale. Infine, in caso di vittoria dello Slavia, la Roma sarebbe automaticamente seconda. Fischio d'inizio alle ore 18.45.15:54

Dirige il match il francese Brisard, coadiuvato dai connazionali Danos e Drouet. Quarto uomo Stinat. Al VAR ci sono Millot e l'olandese Dieperink.15:53

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-5-2 per i giallorossi. Svilar - Celik, Cristante, Llorente - Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski - Lukaku, Belotti. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Pellegrini, Paredes, Pagano, Pisilli, Cherubini, Vetkal, Mannini, Joao Costa, Plaia, El Shaarawy.18:27

FORMAZIONE UFFICIALE SHERIFF: 3-5-2 anche per gli uomini di Pylypchuk. Koval - Apostolakis, Tovar, Garananga - Badolo, Talal, Ricardinho, Joao Paulo, Artunduaga - Bekeli, Ankeye. A disposizione: Straistari, Pascenco, Zohouri, Berkay Vardar, Scurtul, Colis, Vinicius, Luvannor.18:39

Senza Dybala, Smalling, Mancini, Spinazzola, Ndicka e Kristensen, Mourinho opta per il consueto 3-5-2 ma stravolge i ruoli. Cristante sarà infatti il centrale della difesa a tre completata da Celik e Llorente, a centrocampo trovano spazio Aouar, Bove e Renato Sanches con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco c'è Lukaku, squalificato in campionato, insieme a Belotti. Panchina iniziale per Pellegrini, Paredes ed El Shaarawy, con loro molti bambini, come vengono affettuosamente chiamati da Mou i giocatori della Primavera giallorossa.18:34

I moldavi si schierano a specchio con Badolo e Artunduaga sulle fasce laterali, Koval tra i pali difeso dal trio Apostolakis-Tovar-Garananga. In attacco spazio a Bekeli e Ankeye con Talal, Ricardinho e Joao Paulo in mezzo al campo.18:41

E' tutto pronto all'Olimpico dove le due squadre stanno entrando sul terreno di gioco.18:41

Si comincia!18:46

Subito Roma in avanti con Renato Sanches al cross dalla destra, direttamente tra le braccia del portiere ospite Koval. Occasione sprecata dai giallorossi che avevano portato tre uomini in area di rigore pronti a colpire.18:53

2' OCCASIONE ROMA! Karsdorp arriva di gran corsa sul pallone messo al centro da Lukaku e non trova la porta col piatto destro. Secondo ingrsso giallorosso nell'area avversaria in pochi minuti.18:48

4' Dopo una prima fase di apnea totale, lo Sheriff sta provando a gestire il possesso della sfera con una fitta rete di passaggi.18:49

5' Punizione in zona offensiva per i moldavi, Ricardinho mette in mezzo dalla destra ma la difesa giallorossa respinge. Poi la palla termina in fallo laterale e la squada di Mourinho torna a macinare gioco.18:51