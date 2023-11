Real Madrid, De Zerbi al posto di Ancelotti: Perez tratta col tecnico italiano che ha reso grande il Brighton

L'autorevole Sport lancia lo scoop: trattativa a buon punto tra il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e gli agenti di Roberto De Zerbi, profeta del Brighton.

21-11-2023 15:45

Da un italiano all’altro. La Ciudad Real Madrid, la cittadella sportiva dei Blancos, potrebbe diventare la “casa” di un altro tecnico tricolore. Dopo Carlo Ancelotti, Roberto De Zerbi. In Spagna ne sono certi e assicurano che le trattative sono arrivate addirittura a uno stadio avanzato. Il presidente del Real, Florentino Perez, ha infatti deciso di puntare forte sul giovane allenatore che sta incantando in Premier League col suo Brighton. Uno che in Italia, al massimo, è arrivato al Sassuolo come punto più alto della sua ascesa.

Ancelotti in scadenza, il Real ha scelto il successore

La situazione della panchina del Real Madrid è piuttosto chiara. Al momento è occupata semplicemente dal migliore di tutti, Carlo Ancelotti. Lo specialista in Champions, il tecnico esperto e navigato – ma dall’aspetto rassicurante – che ha guidato il rinnovamento dei “Galacticos”, da parata di campioni a nidiata di potenziali fuoriclasse. Tutti giovani o giovanissimi, tutti con un luminoso futuro davanti. Futuro che, probabilmente, per Carletto ha una data di scadenza: giugno 2024. Il contratto che lo lega al Real, infatti, scade a fine stagione e le trattative per il rinnovo non sono mai seriamente scattate.

De Zerbi, il profeta del bel calcio e del miracolo Brighton

Tanto che si parla con insistenza di Ancelotti come prossimo Ct del Brasile. Una voce mai ufficialmente confermata, anzi sempre seccamente smentita dal diretto interessato e dal suo entourage. Fatto sta che, dalla prossima stagione, il Real dovrebbe cambiare guida tecnica. E il prescelto per il nuovo corso della rivoluzione targata Perez sarebbe proprio De Zerbi, l’uomo che ha reso grande il Brighton, a cui è approdato nel settembre 2022 per circostanze fortuite. Tragica la prima: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che ha sconvolto anche il suo club, lo Shakhtar Donetsk. Singolare la seconda: l’approdo di Graham Potter al Chelsea, con la necessità per il Brighton di trovare subito un nuovo tecnico.

Il dubbio di Florentino Perez: De Zerbi o Xabi Alonso?

L’esperienza di Potter tra i Blues è stata fallimentare, quella di De Zerbi tra i Seagulls è stata invece trionfale. Gioco spettacolare, tanti giovani fatti crescere in serenità, ma soprattutto gol a grappoli, vittorie altisonanti e risultati brillanti. Con l’ex allenatore di Foggia e Benevento, il Brighton è sbarcato in area. Cosa potrebbe fare De Zerbi alla guida di una portaerei come il Real Madrid? Sport, autorevole quotidiano iberico, assicura che i contatti tra Perez e gli agenti del tecnico italiano sono in corso e che l’affare è in dirittura d’arrivo. De Zerbi ha un solo vero concorrente: Xabi Alonso, artefice di un altro miracolo, il Bayer Leverkusen. Ma Florentino, si sa, ha una predilezione per gli italiani.