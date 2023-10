De Zerbi e la magia del calcio: il messaggio all’amico Adani diventa virale

L’opinionista ha condiviso su Instagram un audio inviatogli dal tecnico del Brighton prima della partita di Europa League contro l’Ajax facendo impazzire i suoi follower

27-10-2023 16:58

Che Roberto De Zerbi nutra una enorme passione per il calcio è cosa nota, ma il messaggio audio inviato all’amico Daniele Adani prima della partita tra il suo Brighton e l’Ajax in Europa League svela un aspetto romantico dell’allenatore bresciano: condiviso su Instagram dall’opinionista della Bobo Tv, il vocale è diventato virale.

De Zerbi e il messaggio audio inviato all’amico Adani

Roberto De Zerbi e Daniele Adani condividono la stessa enorme passione per il calcio e proprio questo sentimento sembra aver animato il messaggio audio inviato dal tecnico del Brighton all’amico, poche ore prima della partita della sua squadra contro l’Ajax, in Europa League. Messaggio che poi Adani ha condiviso sulla sua pagina Instagram, facendo impazzire i suoi follower: in poche ore il vocale di De Zerbi è diventato virale.

De Zerbi e la magia del calcio

“Ciao Lele, sto camminando per la città cappello, occhiali e pantaloncini, non mi riconosce nessuno”, esordisce De Zerbi nel messaggio audio ad Adani, della durata di quasi un minuto. “Ma che bello è vedere i bambini piccoli il giorno della partita camminare per la città con la maglia, le sciarpe, già in attesa della partita? C… m’è venuto un colpo di pelle d’oca… – continua De Zerbi – Se uno dovesse pensare solo a quello come fai a giocar male? Come fai a perdere un contrasto, ad arrivare secondo, a non provare il dribbling con la cattiveria in testa?” “Che roba che è il calcio – conclude poi De Zerbi -, a 44 anni sono ancora in questo stato. Volevo dirlo a te che lo capisci, penso anche altri…”.

Adani e l’omaggio all’amico De Zerbi

Nel condividere il sentito messaggio dell’amico De Zerbi, Adani scrive nel post: “In questo vocale c’è tanto del segreto della magia del calcio, che si rinnova giorno dopo giorno”. “Ieri sera questo mio amico che con orgoglio definisco Fratello ha ottenuto che la sua squadra raggiungesse la prima vittoria in Europa (2-0 all’Ajax, ndr). I valori si rinnovano ancora una volta e viaggiano in simbiosi con il suo calcio”. “Con le nostre emozioni – conclude Adani – possiamo generare nuove emozioni. È il bello della vita e del calcio. Complimenti Roby”.

L’audio di De Zerbi e la reazione dei tifosi

Il post di Adani ha ottenuto un enorme successo, venendo condiviso da migliaia di follower. Quanto ai commenti, non tutti sono stati però benevoli. “Secondo me siete due esaltati e basta”, ha scritto Basilio sotto il post di Adani. “Amici… E giustamente l’amico che fa? Rende pubblica una cosa privata per autoreferenziarsi”, attacca IlConteAngelo. “Peccato che da giocatore tutte queste emozioni non le hai trasformate in giocate”, ironizza Gianluigi. La maggior parte dei follower, però, sono con Adani: “Due veri appassionati, vorrei passare una serata con voi solo per parlare di calcio”, scrive Alemister83.