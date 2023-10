Risultati e classifiche Europa League: il Brighton di De Zerbi vola, spettacolo Liverpool e Leverkusen

Si gioca la terza giornata dell’Europa League: i risultati e le classifiche di tutti i gironi della competizione europea che vede in campo anche Roma e Atalanta

Si scende in campo per la terza giornata. L’Europa League riapre i battenti e lo fa con una giornata che si preannuncia molto interessante sotto il profilo delle sfide che presenta. Arrivati al giro di boa gli scontri si fanno sempre più “urgenti” e con le squadre alla ricerca dei punti per ottenere il pass qualificazione.

Europa League: De Zerbi e il Brigthon vanno, valanga Liverpool

Il Brighton di De Zerbi domina il match con l’Ajax che però si chiude bene e cerca di resistere: a sbloccare il match di pensa Joao Pedro, il raddoppio nella ripresa con Ansu Fati che regala tre punti preziosi agli inglesi.

Vittoria a valanga del Liverpool di Klopp che mette già in cassaforte la classificazione. I Reds dominano anche se dopo il vantaggio dei Jota subiscono il momentaneo pari del Tolosa, ma già nel primo tempo arrivano altri due gol, prima del 5-1 conclusivo.

Cinque gol anche per il Leverkusen, altra squadra che sembra ormai ad un passo dalla qualificazione dopo 9 punti nelle prime tre partite. I tedeschi demoliscono la resistenza del Qarabaq.

Europa League: la tripletta di Grifo lancia il Friburgo

Rischia grosso il Friburgo. La formazione tedesca infatti va sotto in casa del Backa Topola dopo un primo tempo da dimenticare. Ma nella ripresa sale in cattedra l’attaccante italiano Vincenzo Grifo che segna una tripletta e cambia le sorti del match.

Vittoria convincente quella dell’Olympique Marsiglia che ferma la corsa dell’Aek. I francesi vanno avanti nel primo tempo con Vitigna, poi si fanno riprendere da Pineda. Ma è l’espulsione di Stankovic a cambiare le sorti del match e i rigori di Harit e dell’ex Roma Veretout regalano i tre punti al Marsiglia.

Cade in trasferta il West Ham. La formazione inglese si lascia sorprende dall’Olympiacos che apre le marcature con Fortounis e poi replica al 46’ con l’autorete sfortunata di Ogbonna. Nel finale il gol inutile di Paqueta.

Europa League: programma e risultati

Girone A

Backa Topola-Friburgo 1-3

Marcatori: 13’ Petrova (B), 49’ rig., 59’ e 73’ Grifo (F)

Olympiacos-West Ham 2-1

Marcatori: 33’ Fourtonis (O), 45’ aut. Ogbonna (O), 87’ Paqueta (W)

Classifica: West Ham e Friburgo 6, Olympiacos 4, Backa Topola 1.

Girone B

Olympique Marsiglia-Aek 3-1

Marcatori: 27’ Vitinha (O), 53’ Pineda (A), 60’ rig. Harit (O), 69’ rig. Veretout (O)

Brighton-Ajax 2-0

Marcatori: 42’ Pedro, 53’ Fati

Classifica: Olympique Marsiglia 5, Aek e Brighton 4, Ajax 2.

Girone C

Aris Limassol-Betis 0-1

Marcatore: 75’ Perez

Sparta Praga-Rangers 0-0

Classifica: Betis 6, Sparta Prafa e Rangers 4, Aris Limassol 3.

Girone D

Rakow-Sporting 1-1

Marcatori: 14’ Coates (S), 79’ Piasecki (R)

Sturm-Atalanta 2-2

Marcatori: 13’ Prass (S), 34’ e 45’+7’ Muriel (A), 80’ rig. Wlodarczyk (S)

Classifica: Atalanta 7, Sporting e Sturm 4, Rakow 1.

Girone E

Liverpool-Tolosa 5-1

Marcatori: 9’ Jota (L), 16’ Dallinga (T), 30’ Endo (L), 34’ Nuñez (L), 65’ Gravenberch (L), 93’ Salah (L)

Union SG-Lask 2-1

Marcatori: 24’ Usor (L), 84’ rig. Puertas (U); 94’ Burgess (U)

Classifica: Liverpool 9, Union e Tolosa 4, Lask 0.

Girone F

Panathinaikos-Rennes 1-2

Marcatori: 7’ Gouiri (R), 49’ Kalimuendo (R), 61’ rig. Ioannidis (P)

Maccabi Haifa-Villarreal rinviata

Classifica: Rennes 6, Panathinaikos 4, Villarreal 3, Maccabi Haifa 1.

Girone G

Roma-Slavia Praga 2-0

Marcatori: 1’ Bove, 17’ Lukaku

Sheriff-Servette 1-1

Marcatori: 41’ Crivelli (Se); 80’ Ankeye (Sh)

Classifica: Roma 9, Slavia Praga 6, Servette e Sheriff 1.

Girone H

Molde-Hacken 5-1

Marcatori: 6’ Gulbrandesn (M), 21’ Sonko (H), 27’ e 55’ Eikrem (M), 30’ Breivik (M), 93’ Bjornbak (M)

Leverkusen-Qarabaq 5-1

Marcatori: 4’ Wirtz (L), 16’ rig. Bayramov (Q), 29’ e 54’ Grimaldo (L), 35’ Boniface (L), Tapsoba (L)

Classifica: Leverkusen 9, Qarabaq 6, Molde 3, Hacken 0.