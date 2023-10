Risultati e classifiche Europa League: Gattuso e De Zerbi pari, colpo West Ham, stenta l'Ajax

Risultati e classifiche della seconda giornata della fase a gironi di Europa League: il Brighton di De Zerbi rimonta due gol al Marsiglia di Gattuso, nel West Ham a segno Paqueta.

05-10-2023 21:10

Spettacolo ed emozioni nelle sfide di Europa League. Si gioca la seconda giornata della fase a gironi, con tanti incontri interessanti a partire dal confronto diretto tra due allenatori italiani: Rino Gattuso e Roberto De Zerbi. È finita in parità, con la grande rimonta del Brighton sul campo del Marsiglia di Rino (2-2). Impresa del West Ham sul campo del Friburgo, solo un pari per un Ajax sempre più balbettante in casa dell’Aek Atene. Diamo uno sguardo alla situazione girone per girone.

Europa League, girone A: blitz del West Ham

Bel colpo degli Hammers, che passano 2-1 in casa del Friburgo e si portano da soli in vetta al girone. A sbloccare il risultato ci pensa l’ex milanista Paqueta dopo una manciata di minuti, nella ripresa arriva il pareggio dei tedeschi firmato da Sallai. Al 21′, però, è Aguerd a regalare i tre punti ai londinesi. Pareggio nell’altra sfida, coi serbi del Backa Topola bravi a rimontare due gol all’Olympiacos: greci avanti con Masouras e Podence, ma raggiunti nel finale da Djakovic e Pantovic.

Gattuso e De Zerbi pareggiano nel girone B

Gattuso scappa avanti, De Zerbi lo riprende. Finisce 2-2 il confronto tra i due tecnici italiani che qualche anno fa se le davano di santa ragione (in tutti i sensi…) nei playoff per la promozione in B tra Foggia e Pisa, screzi ormai superati. L’OM di Rino dilaga nel primo tempo con Mbemba e Veretout, nella ripresa si concretizza la rimonta degli inglesi con Gross e Joao Pedro. Non ne approfitta l’Ajax, che passa in vantaggio ad Atene sull’AEK grazie a un rigore di Bergwijn, ma si fa raggiungere nella ripresa: rete di Vida.

Quattro squadre a quota tre nel girone C

Tutte insieme appassionatamente a quota tre punti le squadre del gruppo C. Merito dei successi di Aris Limassol e Betis Siviglia ai danni rispettivamente di Rangers e Sparta Praga. L’impresa dei ciprioti porta la firma di Moussounda e Babicka: inutile, per gli scozzesi, la rete firmata da Sima a 20′ dal termine. Rimonta vincente del Betis sullo Sparta griffata Diao e Isco, dopo che Birmancevic aveva portato avanti i cechi in avvio.

Girone D: successo dello Sturm Graz in Polonia

Due vittorie esterne nel girone D. Insieme a quella dell’Atalanta a Lisbona sullo Sporting, molto importante il blitz dello Sturm Graz sul campo del Rakow. Uno a zero il risultato finale, per effetto della rete messa a segno da Boving a metà del primo tempo. Grazie a questo risultato lo Sturm raggiunge lo Sporting a tre punti, Sturm che sarà avversario dell’Atalanta nella prossima giornata.

Girone A

Backa Topola-Olympiacos 2-2

Marcatori: 16’ Masouras (O), 57’ Podence (O), 63’ Djakovic (B), 90’ Pantovic (B)

Friburgo-West Ham 1-2

Marcatori: 8’ Paqueta (W), 49’ Sallai (F), 66’ Aguerd (W)

Classifica: West Ham 6, Friburgo 3, Olympiacos e Backa Topola 1.

Girone B

Aek Atene-Ajax 1-1

Marcatori: 30’ Bergwijn rig. (AJ); 74’ Vida (AEK)

Olympique Marsiglia-Brighton 2-2

Marcatori: 19’ Mbemba (O), 20’ Veretout (O), 54’ Gross (B), 88’ Joao Pedro (B)

Classifica: Aek Atene 4, Olympique Marsiglia e Ajax 2, Brighton 1.

Girone C

Aris Limassol-Rangers 2-1

Marcatori: 9’ Moussounda (A), 59’ Babicka (A), 70’ Sima (R)

Betis Siviglia-Sparta Praga 2-1

Marcatori: 3’ Birmancevic (S), 9’ Diao (B), 79’ Isco (B)

Classifica: Sparta Praga, Aris Limassol, Rangers e Betis Siviglia 3.

Girone D

Sporting Lisbona-Atalanta 1-2

Marcatori: 33’ Scalvini (A), 43’ Ruggeri (A), 76’ Gyokerers (S)

Rakow-Sturm Graz 0-1

Marcatori: 23’ Boving

Classifica: Atalanta 6, Sporting Lisbona e Sturm Graz 3, Rakow 0.

Girone E

Tolosa-Lask

Liverpool-Union SG

Classifica: Liverpool 3, Tolosa e Union Sg 1, Lask 0.

Girone F

Villarreal-Rennes

Maccabi Haifa-Panathinaikos

Classifica: Rennes e Panathinaikos 3, Villarreal e Maccabi Haifa 0.

Girone G

Slavia Praga-Sheriff

Roma-Servette

Classifica: Slavia Praga e Roma 3, Sheriff e Servette 0

Girone H

Hacken-Qarabag

Molde FK-Bayer Leverkusen

Classifica: Bayer Leverkusen e Qarabaq 3, Molde e Hacken 0.