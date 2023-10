Pagelle Sporting-Atalanta 1-2: Scalvini e Ruggeri chirurgici, Musso eroe, si rivede Scamacca

Successo di capitale importanza per l'Atalanta in Europa League: i nerazzurri passano a Lisbona contro lo Sporting, balzando in testa al girone e ritrovando l'attaccante.

05-10-2023 20:44

Giornalista per vocazione e innamorato di tutti gli sport, ha collaborato con numerose agenzie, quotidiani, radio e tv. Su Virgilio Sport scrive soprattutto di Calcio: esperto scandagliatore del mondo social dei tifosi, è diventato anche un “giudice” accurato delle sviste arbitrali

Un primo tempo michelangiolesco, un secondo da incubo: al termine di una prestazione dai due volti, l’Atalanta passa a Lisbona in casa dello Sporting cogliendo una vittoria di capitale importanza per il cammino in Europa League. Nerazzurri primi nel girone grazie al 2-1 sul campo dei portoghesi, annichiliti nella prima metà di gara e poi rianimati da una ripresa troppo rinunciataria. Poco male: alla fine il successo è arrivato ugualmente a premiare gli sforzi dell’undici bergamasco.

Sporting-Atalanta, la chiave della partita

Difesa a tre per entrambi i tecnici, a funzionare meglio però sono gli equilibri imposti da Gasperini alla sua Atalanta. I nerazzurri mantengono alta la linea difensiva, lasciano un po’ di campo alle ripartenze dei portoghesi ma è un rischio calcolato. Il lungo e insistente possesso palla della Dea, infatti, produce corner e palle gol. Al 33′ il risultato si sblocca: Zappacosta mette in mezzo per Scalvini che insacca da due passi. Dieci minuti dopo il raddoppio: Lookman lancia Ruggeri che corregge a rete dopo una corta respinta di Adan.

Rivivi le emozioni di Sporting-Atalanta

Dopo l’intervallo Amorim ne cambia tre e lo Sporting cambia volto. L’Atalanta lascia sfuriare i portoghesi, s’affida all’esperienza di Toloi – che rileva Djimsiti, ammonito, ma dopo pochi minuti becca a sua volta un giallo – e ritrova Scamacca, in campo dal 9′. C’è da contenere il forcing dello Sporting e Gasperini inserisce forze fresche: Pasalic e Holm. Un rigore per tocco di mano di Scalvini, trasformato da Gyokeres, rende incandescente il finale, dove i nerazzurri vacillano, rischiano, soffrono, ma riescono a tenere un risultato davvero preziosissimo.

Cosa ha funzionato nell’Atalanta

Le geometrie della squadra nerazzurra sono accattivanti, così come i tagli e gli inserimenti di tutti gli uomini della rosa. Da manuale del calcio i gol realizzati dalla Dea nel primo tempo, in particolare il primo frutto di un’azione elaborata sulla corsia di destra. Notevole anche la personalità mostrata da Koopmeiners e compagni su un campo non facile e contro una squadra a sua volta ben organizzata.

Cosa non ha funzionato tra i nerazzurri

Dopo l’ottimo primo tempo la squadra ha tirato troppo i remi in barca nella ripresa, offrendo l’opportunità a uno Sporting in evidente difficoltà di rientrare in corsa. Atalanta che, di fatto, ha smesso di giocare, rinunciando a gestire il vantaggio col possesso palla e affidandosi soltanto alla trincea. Nè i cambi di Gasperini hanno aggiunto smalto e brillantezza a una squadra che ha chiuso col fiatone.

Le pagelle dell’Atalanta

Musso 7 – Provvidenziale nel finale incandescente su Edwards e Catamo.

– Provvidenziale nel finale incandescente su Edwards e Catamo. Scalvini 7,5 – L’uomo che non t’aspetti al momento giusto: sblocca la partita, poi perà nella ripresa procura un penalty.

– L’uomo che non t’aspetti al momento giusto: sblocca la partita, poi perà nella ripresa procura un penalty. Djimsiti 6 – Appena rimedia il cartellino giallo è richiamato in panchina, ma non sfigura.

– Appena rimedia il cartellino giallo è richiamato in panchina, ma non sfigura. Kolasinac 6,5 – Giocatore d’esperienza e personalità, si fa valere anche col fisico.

– Giocatore d’esperienza e personalità, si fa valere anche col fisico. Zappacosta 7 – Un assist perfetto per la rete del vantaggio di Scalvini.

– Un assist perfetto per la rete del vantaggio di Scalvini. De Roon 6,5 – Cuore e polmoni a centrocampo, ordinato negli appoggi.

– Cuore e polmoni a centrocampo, ordinato negli appoggi. Ederson 6,5 – Tanta lucidità nelle sue scelte e piedi buoni per applicarle.

– Tanta lucidità nelle sue scelte e piedi buoni per applicarle. Ruggeri 7 – Perfetto nell’inserimento che porta al raddoppio.

– Perfetto nell’inserimento che porta al raddoppio. Koopmeiners 6 – Si sistema tra le linee e crea più di un grattacapo alla difesa portoghese, nella ripresa cala vistosamente.

– Si sistema tra le linee e crea più di un grattacapo alla difesa portoghese, nella ripresa cala vistosamente. De Ketelaere 6 – Ingabbiato dagli avversari, trova poche occasioni per mettersi in mostra.

– Ingabbiato dagli avversari, trova poche occasioni per mettersi in mostra. Lookman 6 – Con un assist al bacio per Ruggeri si fa perdonare i tanti, troppi gol mangiati.

– Con un assist al bacio per Ruggeri si fa perdonare i tanti, troppi gol mangiati. dal 54′ Toloi 5,5 – Prende il posto di Djimsiti, ammoniti, e rimedia un giallo dopo appena 6′.

– Prende il posto di Djimsiti, ammoniti, e rimedia un giallo dopo appena 6′. dal 54′ Scamacca 5,5 – Entra nel momento peggiore, quando l’Atalanta è tutta sulla difensiva e nessuno lo assiste.

– Entra nel momento peggiore, quando l’Atalanta è tutta sulla difensiva e nessuno lo assiste. dal 66′ Pasalic 5,5 – Dovrebbe tener palla e far salire la squadra, ci riesce poco. Quasi per niente.

– Dovrebbe tener palla e far salire la squadra, ci riesce poco. Quasi per niente. dal 66′ Holm 6 – Presidia la fascia destra con zelo e buon ordine.

– Presidia la fascia destra con zelo e buon ordine. dall’80’ Palomino SV

All. Gasperini 7,5 – Grande prova dell’Atalanta in Europa, il primo posto nel girone è prenotato.

Top e flop dello Sporting

Top

Gyokeres – Trasforma il rigore, ma soprattutto fa quasi reparto da solo, svariando continuamente su tutto il fronte offensivo.

Flop

Hjulmand – L’ex gioiello del centrocampo del Lecce è irriconoscibile, gioca un primo tempo da incubo e non fa ritorno in campo alla ripresa.

Sporting-Atalanta, il tabellino

Sporting-Atalanta 1-2

Sporting (3-4-3): Adan; Diomande, Nacio, Reis (46′ st Braganca); Fresneda (22′ st Esgaio), Hjulmand (1′ st Catamo), Moria, Nuno Santos (1′ st Edwards); Paulinho (1′ st Coates), Gyokeres, Pedro Goncalves. All. Amorim

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (35′ st Palomino), Djimsiti (9′ st Toloi), Kolasinac; Zappacosta (21′ st Holm), De Roon, Ederson (21′ st Pasalic), Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (9′ st Scamacca), Lookman. All. Gasperini

Arbitro: Hernandez (Spagna)

Reti: 33′ pt Scalvini, 43′ pt Ruggeri, 31′ st rig. Gyokeres

Note: ammoniti Djimsiti, Toloi, Scalvini, Pedro Goncalves, Braganca, Scamacca. Angoli 7-7. Recupero: 1′ pt, 5′ st.