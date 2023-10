L'Atalanta nel primo turno ha battuto il Rakow per 2-0, mentre lo Sporting è uscito vittorioso per 1-2 dalla sfida con lo Sturm Graz.17:52

Le scelte di Amorim: difesa a tre per lo Sporting, con Hjulmand e Morita in mediana e con Fresneda e Santos sulle fasce. Avanti spazio al tridente formato da Paulinho, Gyokeres e Goncalves.18:01

Le scelte di Gasperini: confermato Musso in porta, mentre in difesa panchina per Toloi. In attacco confermato De Ketelaere con Koopmeiners e Lookman a supporto, torna a disposizione (ma solo in panchina) Gianluca Scamacca.18:02