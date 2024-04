Serie C, verdetti girone C: l'Avellino chiude secondo. Il Catania evita i playout e finisce nei playoff

Ecco quanto è accaduto negli ultimi novanta minuti del campionato di Serie C girone C. Tutti i verdetti definitivi della regular season, in attesa di playoff e playout.

Cala il sipario sulla regular season di Serie C girone C. Con la 38esima giornata di campionato arrivano anche i verdetti definitivi. L’Audace Cerignola vince nettamente col Giugliano garantendosi un posto ai playoff. Bene anche il Latina, nonostante il ko rimediato contro il Taranto così come prenderà parte agli spareggi per la promozione il Catania che oggi ha vinto contro il Benevento evitando i playout e capitalizzando la vittoria della Coppa Italia. L’Avellino chiude secondo in classifica.

Il Catania tra i playoff e i playout

Il risultato che tutti attendevano era quello del Catania. Gli etnei hanno battuto il Benevento relegando i campani al terzo ed evitando così di finire nei playout. Non solo: perché il successo ottenuto in Coppa Italia di Serie C permette alla compagine siciliana di accedere ai playoff e competere quindi per la promozione. I playout, comunque si disputeranno tutti e due. Il Potenza sfiderà il Monterosi col vantaggio di giocare in casa il ritorno e di salvarsi con due pareggi; il Virtus Francavilla invece sfida il Monopoli in un derby tutto pugliese, con quest’ultima che giocherà in casa al ritorno e può contare su due segni X.

La situazione dei playoff

Per quanto riguarda la situazione dei playoff, invece, chiude al secondo posto l’Avellino che batte 1-0 il Crotone grazie a un calcio di rigore trasformato da Patierno all’84esimo minuto. Finisce terzo, così, il Benevento con la Casertana quarta e il Taranto quinto in conseguenza degli scontri diretti. Il Picerno chiude sesto, mentre completano la griglia playoff Audace Cerignola, che compie un grande balzo vincendo, Giugliano, Crotone e Latina. Restano a secco Foggia e Sorrento che pure avrebbero sperato in un epilogo differente.

Serie C, domenica chiusura per i gironi A e B

Domenica 28 aprile, invece, tocca agli altri due gironi di Serie C, il gruppo A e il gruppo B. Calcio d’inizio alle 16.30 per il girone A e alle 20 per il girone B, si gioca in contemporanea con tutte le partite allo stesso orario. Poco pathos in ottica promozione diretta, dove i verdetti sono stati già emessi: nel girone A l’ha spuntata il Mantova di Possanzini, nel girone B il Cesena di Toscano, tutte e due protagoniste del salto di categoria con largo anticipo.