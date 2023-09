Gasperini, stoccata a Pioli e Allegri poi torna sulle polemiche di Vlahovic a Bergamo

Il tecnico dell'Atalanta aspetta la Juventus, spera di avere De Ketelaere e rivela i suoi problemi nello scegliere il portiere tra Musso e Carnesecchi

L’etichetta di made in Juventus se la porta addosso, perchè è lì, a Torino, che si è formato come allenatore nelle giovanili ma il suo passato bianconero conta poco oggi: Gasperini aspetta Madama per provare il sorpasso in classifica e conta anche di recuperare De Ketelaere, che sembrava tra gli assenti sicuri.

Gasperini confida nel recupero di De Ketelaere

Il tecnico orobico sulle condizioni dell’ex Milan dice: “Dobbiamo aspettare l’allenamento del pomeriggio. Ieri ero un po’ più pessimista, oggi sono un po’ più ottimista: lo porterò se sta bene per giocare. Se il test sarà positivo verrà convocato e potrà giocare. È una gara molto attesa, la Juventus è una grande squadra, penso che non ci siano dubbi. È partita bene, a parte lo sgambetto del Sassuolo, sappiamo che è una delle migliori squadre”.

Gasperini ricorda la polemica di Vlahovic a Bergamo

L’anno scorso la sfida di Bergamo si ricorda anche per i cori razzisti nei confronti di Vlahovic e per il suo gesto polemico sotto la curva (anche se il bomber non sarà comunque della gara perchè infortunato) ma Gasperini liquida tutto così: “Ogni partita è una storia a sé, domani credo che sarà una bella partita, è la gara più impegnativa della prima parte di stagione, questo per noi è un bel test, ci apprestiamo con curiosità per capire quale può essere la nostra dimensione. La Juve i gol li fa sempre, sono rare le gare in cui non segna, ha sempre questa capacità realizzativa, per vincere con la Juventus devi fare più di un gol”.

Gasperini aspetta i gol di Pasalic

Non ci sarà Scamacca ma potrebbe esserci Pasalic: “Serve lui, è uno che anche col Cagliari ha fatto un gol da centravanti vero. Ma il problema di fare partite ravvicinate riguarda gli infortuni, è consolidata in tutte le squadre, si paga con gli infortuni. Non serve nemmeno molto il turnover, abbiamo bisogno prima di tutto di non avere infortuni e di star bene, dovremo cercare nella nostra rosa qualche risorsa in più”.

La Juve è il passato : “Ho vissuto tanti anni in quell’ambiente, per me è stata una grande palestra. Però quando si arriva a giocare in campionato per me esiste l’Atalanta, è una squadra molto attesa a Bergamo, c’è l’attesa di una partita di cartello”.

Pioli ha parlato di Juventus squadra favorita per lo Scudetto, Gasperini ne approfitta per lanciare una stoccata a entrambi i rivali: “Ogni domenica loro si palleggiano il ruolo di favorita. Oggi tocca a me, domani a te. Sono giochini che lascio a loro, noi siamo fuori”.

Infine sul ballottaggio in porta tra Musso e Carnesecchi rivela: “C’è il rischio di scontentare tutti, ma sono due ragazzi intelligenti. L’obiettivo è recuperare Musso, lo scorso anno non aveva fatto, quest’anno è partito molto bene, ma ovviamente si vuole dare spazio anche a Carnesecchi che è un giovane di grande prospettiva”.