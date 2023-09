Juventus, Allegri zittisce Pioli, risponde a Giuntoli e annuncia due assenze pesanti

Il tecnico, alla vigilia della gara con l'Atalanta, anticipa novità di formazione, risponde all'allenatore del Milan e commenta l'intervista del ds

30-09-2023 14:04

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La vittoria di corto muso sul Lecce non ha sciolto il dubbio sulla reale dimensione della Juventus nuovo corso, quella senza tanti senatori e con qualche giovane in più. E’ la favorita per lo scudetto, come sostiene Pioli ricordando che i bianconeri non giocano le coppe, o dovrà lottare per entrare in zona-Champions come ripete a mo’ di mantra Max Allegri?

Allegri replica al tecnico del Milan

Il tecnico bianconero sa che la sfida con l’Atalanta è un banco di prova importante per capire la forza della sua squadra (“è sempre stata una battaglia con loro”) e dice: “La classifica è poco importante ora, anche se stare tra le prime quattro dà autostima, la squadra sta crescendo. Pioli dice che siamo favoriti? A Pioli dice non è un’equazione matematica che chi non gioca le coppe sia favorito, lo dimostrano i numeri di questi anni”.

Allegri commenta l’intervista di Giuntoli

Giuntoli, oltre ad elogiare Allegri, sul mercato ha detto che bisognerà fare valutazioni per gennaio: “Quando hai una squadra con più giovani devi vedere le cose in modo positivo, perché ci sono margini di crescita. Credo che il direttore abbia centrato in pieno tutte le cose. Ci sono delle partite che giochi bene e altre meno bene, ci sono gli avversari. Vincere le partite non è facile, sopratutto nel calcio italiano. Io la punta di diamante? Ringrazio il direttore, ma le punte di diamante sono i giocatori”.

Allegri annuncia forfait di Vlahovic e Milik

Infine due grosse sorprese di formazione: “Vlahovic non ci sarà per il solito problema alla schiena, si è fermato perché accusa dolore, rientra Kean ed è una nota positiva, non ci sarà Milik per un problema al polpaccio, ma da martedi sarà in gruppo. Yildiz potrebbe avere una chance, per Rugani devo valutare. Weah sta crescendo ma non so se è già pronto per giocare dall’inizio”