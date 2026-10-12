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Atalanta 2026-27, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa dell'Atalanta 2026-27: da Carnesecchi a Kessie, da Scamacca a De Ketelaere

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Redazione

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L’Atalanta 2026-27 riparte affidandosi a Maurizio Sarri e a uno zoccolo duro di giocatori ormai rodati a cui si sono aggiunti alcuni elementi di spicco. Tra questi il rietrante Kessie, che dopo i fasti arabi è rientrato nella squadra che lo lanciò ed è il giocatore più costoso in rosa: il suo ingaggio è di 7,4 milioni annui lordi. Dietro di lui in questa particolare classifica c’è Giacomo Raspadori con i suoi 6,6 milioni, seguito da un altro giocatore anche della Nazionale italiana, ossia Gianluca Scamacca, con quasi 6 milioni di ingaggio lordo. A livello di ingaggi la Dea spende, secondo i dati di Capology, oltre 74milioni all’anno lordi: sembrano lontanissimi i tempi in cui il club orobico spiccava per oculatezza anche nella gestione degli ingaggi. In rosa anche altri giocatori richiestissimi sul mercato come il portiere Carnesecchi o il centrale Scalvini, che hanno ancora ingaggi tutto sommato piuttosto contenuti.

Atalanta 2026-27: gli ingaggi di Scamacca, De Ketelaere, Kessie e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio lordo annuo
Mln/€
Franck Kessie 7,4
Giacomo Raspadori 6,6
Gianluca Scamacca 5,9
Eljif Elmas 5,5
Ederson 5,1
Mario Pasalic 3,7
Raoul Bellanova 3,3
Charles De Ketelaere 3,2
Kamaldeen Sulemana 3
Nicola Zalewski 3
Jonathan Rowe 2,8
Giorgio Scalvini 2,8
Sead Kolasinac 2,5
Gianluca Gaetano 2,2
Nikola Krstovic 2,1
Lazar Samardzic 1,9
Odilon Kossounou 1,8
Marco Sportiello 1,8
Isak Hien 1,6
Davide Zappacosta 1,6
Marco Carnesecchi 1,5
Honest Ahanor 0,9
Lorenzo Bernasconi 0.6
da dati Capology.com

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