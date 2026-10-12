L’Atalanta 2026-27 riparte affidandosi a Maurizio Sarri e a uno zoccolo duro di giocatori ormai rodati a cui si sono aggiunti alcuni elementi di spicco. Tra questi il rietrante Kessie, che dopo i fasti arabi è rientrato nella squadra che lo lanciò ed è il giocatore più costoso in rosa: il suo ingaggio è di 7,4 milioni annui lordi. Dietro di lui in questa particolare classifica c’è Giacomo Raspadori con i suoi 6,6 milioni, seguito da un altro giocatore anche della Nazionale italiana, ossia Gianluca Scamacca, con quasi 6 milioni di ingaggio lordo. A livello di ingaggi la Dea spende, secondo i dati di Capology, oltre 74milioni all’anno lordi: sembrano lontanissimi i tempi in cui il club orobico spiccava per oculatezza anche nella gestione degli ingaggi. In rosa anche altri giocatori richiestissimi sul mercato come il portiere Carnesecchi o il centrale Scalvini, che hanno ancora ingaggi tutto sommato piuttosto contenuti.
Atalanta 2026-27: gli ingaggi di Scamacca, De Ketelaere, Kessie e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio lordo annuo
Mln/€
|Franck Kessie
|7,4
|Giacomo Raspadori
|6,6
|Gianluca Scamacca
|5,9
|Eljif Elmas
|5,5
|Ederson
|5,1
|Mario Pasalic
|3,7
|Raoul Bellanova
|3,3
|Charles De Ketelaere
|3,2
|Kamaldeen Sulemana
|3
|Nicola Zalewski
|3
|Jonathan Rowe
|2,8
|Giorgio Scalvini
|2,8
|Sead Kolasinac
|2,5
|Gianluca Gaetano
|2,2
|Nikola Krstovic
|2,1
|Lazar Samardzic
|1,9
|Odilon Kossounou
|1,8
|Marco Sportiello
|1,8
|Isak Hien
|1,6
|Davide Zappacosta
|1,6
|Marco Carnesecchi
|1,5
|Honest Ahanor
|0,9
|Lorenzo Bernasconi
|0.6
|da dati Capology.com
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