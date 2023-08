Esclusiva Volpi: "Adani, Panatta, Bergonzi: ecco la mia Domenica Sportiva"

Tutte le novità sul cast di ospiti ed opinionisti e del nuovo format della Domenica Sportiva: da 90esimo minuto arriva Adani, torna Pecci

17-08-2023 09:04

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

La Domenica Sportiva si appresta a ripartire con un format che sarà completamente rivoluzionato dal nuovo direttore di RaiSport, Jacopo Volpi. Dalla conduzione agli ospiti in studio: un cast totalmente cambiato con volti nuovi e ritorni di fiamma. Il pubblico in studio potrà partecipare e i social, che aggiorneranno in tempo reale con tutte le curiosità, saranno le altre novità che cercheranno di dare un nuovo taglio per rafforzare il programma. Tutte le novità e curiosità raccontate in esclusiva a Virgilio Sport da Jacopo Volpi.

I conduttori e i nuovi opinionisti: Adani passa da ’90esimo’ alla DS

Condurrà Simona Rolandi. Il conduttore dell’anno scorso, Alberto Rimedio, che fine farà e quali saranno tutte le novità del format?

“Alberto Rimedio rimane ma in veste diversa, con un ruolo più da opinionista. Stiamo modernizzando il format e torneremo a fare i servizi sulle partite del pomeriggio e non manderemo solo gli highlights. I servizi saranno anche brevi, perché il tempo è quello che è, ma ogni partita avrà un suo personaggio, una sua storia, una sua chiave di lettura: tutti i tifosi e tutte le squadre hanno il diritto a un servizio completo. Partiremo alle 22.40 su RAI 2, la conduttrice sarà Simona Rolandi che è molto brava e ha fatto tutte le trasmissioni sportive possibili.”.

Era più agitato quando era lei il conduttore alla partenza della trasmissione o adesso da direttore con altre responsabilità, sapendo che non dipenderà tutto da lei al 100%?

“Uno dei pochi momenti in cui sono molto tranquillo è quando sono in studio e si accendono le luci. Sto proprio tranquillo. La Domenica Sportiva la sento proprio come casa mia, mi diverto. Quindi ho voluto che la conducesse proprio Simona Rolandi che sarà sicuramente in grado di fare un grande lavoro. Non l’avrei scelta, se non fossi stato sicuro delle sue capacità”.

Quali saranno invece le novità relative al cast di ospiti ed opinionisti?

“Ho scelto un gruppo che sia in grado di far divertire la gente e al tempo stesso far entrare il vero calcio dentro le case dei telespettatori: Lele Adani passa da ’90esimo minuto’ alla ‘Domenica Sportiva‘ e con lui ci sarà il ritorno di Eraldo Pecci. Insieme, vedono un numero impressionante di partite al giorno e avranno il giusto tecnicismo, non esasperato, per commentare le partite. Andare in profondità sugli argomenti sarà il nostro obiettivo. Oltretutto, avremo Adriano Panatta che sarà il nostro battitore libero in studio. Ho scelto infine Alberto Rimedio come figura giornalistica e opinionista interno, per me resta un motivo di orgoglio schierare lui in un ruolo che avrei potuto fare forse io. Non sconfineremo mai nella comicità”.

I nuovi volti femminili nel cast della Domenica Sportiva

Che fine faranno i volti femminili della scorsa edizione?

“Tutti rivoluzionati: largo ai giovani con Giusy Meloni sarà nel nostro cast e curerà tutta la parte social con le notizie in tempo reale. Ci saranno inoltre anche Valeria Ciardiello, che torna in video a RaiSport e Lucilla Granata, già ospite alla DS formato estate. Entrambe verranno a trovarci spesso in studio.”

Il nuovo moviolista della Domenica Sportiva

Mauro Bergonzi è tra i maggiori indiziati ad entrare nel cast della Domenica Sportiva e lasciare Mediaset, ce lo conferma?

“Mauro Bergonzi sarà il nostro nuovo moviolista, un bel colpaccio che arricchirà ancora di più il gruppo con grandi qualità da ex arbitro e commentatore televisivo.”

Che altre novità ci saranno nel nuovo studio RAI di Milano dedicato alla Domenica Sportiva?

“Ho voluto far tornare il pubblico in studio che sarà anche un pubblico parlante. Dopo il Covid sarà un piacere poter ospitare 40 persone in studio a settimana tra cui verranno inseriti anche personaggi di spicco con ospiti di spettacolo e altre soprese su cui lavoreremo. A Paolo Arcaro verrà affidata la cura del programma e Alessandro Antinelli si dedicherà alla supervisione tecnica del programma, Aurelio Capaldi passa a 90esimo minuto per la supervisione.”