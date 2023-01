10-01-2023 14:48

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Gianluca Vialli non sarà mai dimenticato. Non saranno dimenticati i suoi gol e le sue prestazioni con la maglia della Sampdoria o della Juventus, non sarà dimenticato tutto il lavoro che ha atto fuori dal rettangolo di gioco. Nel corso degli ultimi giorni sono arrivate decine di testimonianza su quello che è stato Gianluca Vialli, dentro e fuori dal campo da calcio. A queste si aggiunge anche quella commossa di Lele Adani.

Il ricordo di Lele Adani: Nove anni insieme a Sky

Tra i protagonisti del mondo del calcio che hanno voluto ricordare Gianluca Vialli c’è anche Lele Adani, che ha voluto ricordare il suo rapporto con l’ex attaccante nel corso del suo intervento a Radio Deejay: “Mi manca tantissimo, ho lavoro 9 anni con lui a Sky. Abbiamo passato dei momenti bellissimi in tv, insieme nelle interazioni, ma i momenti più belli li ho passati fuori”.

Adani: Vialli stava pensando alla terza fase della sua vita

Sempre in movimento, sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Gianluca Vialli non si era fermato dopo essere stato giocatore e allenatore, non si è fermato dopo essere stato commentatore e dirigente sportivo. Aveva sempre lo sguardo puntato al prossimo progetto come rivela anche Adani: “Un giorno mi chiama e mi invita a casa sua a Cremona. Siamo io e lui, mangiamo insieme e stiamo insieme un pomeriggio. Ci mettiamo lì a bordo piscina con i piedi nell’acqua, mi guarda e mi dici: “Lele dimmi una cosa, mi dici cosa vuoi fare da grande Perché io sto pensando come organizzare la terza fase della mia vita. Gli sarebbe piaciuto collaborare, fare altre cose, chiamarmi in un suo gruppo di lavoro”.

Adani continua nel suo racconto commosso: “Aveva 2-3 progetti, uno era la Sampdoria e gli altri due non li dico per correttezza però mi disse che gli sarebbe piaciuto collaborare. Mi dispiace perché non ha potuto farlo. Li farà da un’altra parte. E’ stato bello stare lì con lui, perché lui prima era uomo e voleva coinvolgerti”.

Gianluca Vialli: il ricordo del mondo del calcio

Negli ultimi giorni in tanti hanno voluto lasciare la propria testimonianza su Gianluca Vialli. E spesso più che i racconti sulle sue grandi capacità in campo sono arrivati i racconti di quello che Vialli è stato lontano dal campo di gioco, come nel caso del messaggio mandato a Ciro Ferrara e che l’ex difensore ha letto a distanza di quasi 28 anni da quando lo ha ricevuto.