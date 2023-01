10-01-2023 10:53

Un vecchio biglietto d’auguri, una lettera scritta sulla carta dell’Hyde Park Hotel in occasione di una trasferta a Bari con la Juventus a febbraio 1995. Autore Gianluca Vialli, destinatario Ciro Ferrara che proprio quel giorno compiva 28 anni. Commozione fortissima sul web per il “cimelio” tirato fuori dall’ex difensore, che lo ha ripescato dal suo personalissimo cassetto dei ricordi. Una lettera d’auguri condivisa con il popolo dei social poche ore dopo la messa in ricordo di Gianluca a Cremona, a cui lo stesso Ferrara ha partecipato insieme ad altri vecchi compagni e dirigenti.

Il post di Ferrara per Vialli su Twitter

Scrive Ferrara su Twitter: “Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni. Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male”. Quindi allega le immagini del biglietto di auguri scrittogli dall’amico Vialli. Era il 1995, la Juventus stava viaggiando verso lo scudetto che mancava da nove anni e verso la Champions, che sarebbe arrivata l’anno dopo.

Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni. Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male. ❤️ @LucaVialli pic.twitter.com/9RlsKWcT0U — Ciro Ferrara (@OfficialCiro) January 9, 2023

Tanti auguri Ciro: la lettera di Gianluca

Ecco il testo della simpatica e allo stesso tempo toccante lettera d’auguri di Vialli per Ferrara: “L’undici febbraio è una data solenne. Oggi l’amico Ciro diventa ventottenne. Io son dieci anni che lo conosco, vi assicuro è sempre stato un tipo tosto. Alla Juve l’ha voluto mister Marcello. Padre e figlio insieme in campo sai che bello. Il suo hobby è raccontar noiose barzellette. Noi ridiamo per non tirargli le forchette. Ciro in squadra fa il difensore, se pensi di superarlo fai un errore. Lo so amico mio che le palle ti sei toccato, ora facciamo un brindisi e poi vinciamo il campionato”.

Il biglietto di Vialli a Ferrara, web in tilt

Fortissima la commozione sul web. Gobbissimo pubblica una foto di Vialli e Ferrara insieme durante il servizio militare e commenta: “Noi a Luca abbiamo voluto bene e vorremo bene affidandoci anche ai ricordi tuoi di lui, che ci sei cresciuto assieme praticamente”. “La vostra generazione sarà indimenticabile esattamente come quella dell’82. So che sembra retorica ma eravate eccellenze mondiali in campo e persone per nulla banali fuori. Son cresciuto con voi e a tifare per voi in qualsiasi squadra giocaste non si faceva nessuna fatica”, aggiunge Luigi. “Orgoglioso di avervi ammirato giocare. Uomini, prima di calciatori”, il Tweet di un tifoso del Napoli. E poi tanti, infiniti ringraziamenti a Ferrara per aver condiviso questo ricordo di Vialli così profondo.