09-01-2023 20:14

A Cremona è il giorno di Gianluca Vialli. La città natia dell’ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea gli ha reso omaggio nella chiesa del Cristo Re (tantissima gente anche fuori), dove si è tenuta una funzione per ricordarlo dopo la recente scomparsa.

Cerimonia per Vialli: assenti i genitori

Tanti amici ed ex compagni erano presenti per salutare un’ultima volta Vialli, in attesa del funerale che si terrà a Londra nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Erano presenti ad esempio Roberto Bettega, Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Alessio Tacchinardi, Gianluca Pessotto, Moreno Torricelli, Gianluca Pagliuca, Chicco Evani, Attilio Lombardo, Fabrizio Ravanelli, Marco Branca, Fausto Salsano, Michele Padovano e Pietro Vierchowod.

Assenti invece purtroppo i genitori di Vialli: la mamma Maria è rimasta a casa per via di qualche linea di febbre insieme al marito Gianfranco, molto provato. Un grande dispiacere per tutti i presenti, anche perché ci tenevano tanto a questa cerimonia per il figlio.

Vialli, l’omaggio dei partecipanti e della Cremonese

Il monsignor Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona che ha presieduto la cerimonia, ha preso la parola ovviamente per primo: “Che cosa c’è da aggiungere ancora a tutto quello che si è detto e scritto su Gianluca Vialli? Tutti avremmo molto da aggiungere al ricordo di Gianluca, perché ognuno di noi vive anche nel ricordo degli altri, e nella qualità e la bellezza del pensiero degli altri una persona brilla davvero”. Successivamente, tanti ex compagni e amici hanno preso la parola, lasciando un ricordo di Vialli.

Nel frattempo la Cremonese, la prima squadra da professionista di Gianluca Vialli, ha omaggiato l’ex attaccante con una maglia commemorativa del suo inizio di carriera, indossata prima della sfida contro il Verona durante il riscaldamento.