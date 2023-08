Rai Sport: come cambiano 'Domenica Sportiva' e '90esimo minuto' con il via del campionato

Tutti i nomi dei nuovi conduttori dei format sportivi della Rai. A meno di una settimana dall'inizio del campionato Rai Sport parte con la rivoluzione

La scena televisiva sportiva della Rai si appresta a vivere una nuova era con il cambio di guardia alla guida di Rai Sport. Jacopo Volpi, riconosciuto esperto dell’azienda pubblica e del settore sportivo, assume la direzione portando con sé una ventata di rinnovamento e competenza. Il suo piano editoriale ha già riscosso un consenso eccezionale: ecco come cambiano i nuovi format delle trasmissioni sportive.

Volpi, nel nuovo piano editoriale un taglio netto con il passato

L’entusiasmo è palpabile nel quartier generale di Rai Sport a Saxa Rubra, dove Jacopo Volpi ha preso le redini con determinazione. Un consenso straordinario, superiore al 70%, ha accolto il piano editoriale di Volpi, un risultato senza precedenti dai tempi del direttore Maffei, quando Volpi stesso era tra i suoi vice.

Il clima di serenità è tornato a permeare Rai Sport, mettendo finalmente fine a un periodo di turbolenza. Jacopo Volpi ha rapidamente selezionato il suo team di vice, tra cui spiccano nomi di rilievo come Stella Bruno, Bulbarelli, Lollobrigida, Pescante e Mascolo. La preparazione del piano per la prossima stagione è già in corso, con due eventi di portata mondiale in programma: gli Europei di calcio in Germania e le Olimpiadi di Parigi.

Olimpiadi ed Europei: già pronta la nuova programmazione RAI

Piano dettagliato per le Olimpiadi che prevede un’ampia copertura, con ben 331 ore di trasmissioni in diretta su diverse piattaforme, tra cui Rai 2, il canale olimpico per eccellenza, Rai Sport HD e Rai Play. Gli Europei di calcio sono altrettanto pronti a entrare in scena, con un programma quasi completo in attesa della squadra azzurra dell’ex CT Mancini. Il direttore sta ancora valutando il conduttore della trasmissione dedicata a questo evento.

I nuovi conduttori per 90esimo minuto e la Domenica Sportiva

Novantesimo Minuto, il celebre programma della domenica pomeriggio su Rai 2, sarà condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, affiancati dall’opinionista Marco Tardelli. La Domenica Sportiva, invece, sarà guidata a partire da Domenica 20 Agosto 2023 da Simona Rolandi, con Alberto Rimedio opinionista in studio. La cura della Domenica Sportiva sarà affidata a Paola Arcaro con la supervisione di Alessandro Antinelli.

I nuovi programmi e conduttori di Rai Sport

Sabato 19 Agosto 2023 partirà su RaiSport HD (lcn. 58 dtt.) “Speciale campionato” che sarà condotto da Fabrizio Tumbarello con Fabio Pietroiusti come curatore.

Lunedì 21 Agosto 2023 partirà “Calcio Totale” che per le prime 3 puntate si chiamerà “TG Sport speciale campionato del lunedi” il cui conduttore sarà sempre Paolo Paganini con la cura di Paolo Ciotti e la supervisione di Aurelio Capaldi.