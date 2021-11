Gabriele Tarquini all'ultimo giro: "Un podio per chiudere la carriera"

23-11-2021 17:55

All’alba dei 60 anni che compirà a marzo, Gabriele Tarquini sta per concludere la propria lunghissima carriera nel mondo dei motori.

“Il Cinghiale” di Giulianova, dopo un percorso breve e avaro di soddisfazioni in Formula 1 a cavallo tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90, è poi riuscito a ritagliarsi un percorso di tutto rispetto nel settore turismo, dove gareggia dal 1994, con nella propria bacheca un titolo europeo (2003), un Mondiale (2009) e una Coppa del mondo (2018).

La Race of Russia, ultima prova del WTCR 2021 in programma sull’autodromo di Sochi, rappresenterà l’ultima corsa della carriera di Tarquini, che sogna di salire un’ultima volta sul podio:

“Non ho mai gareggiato qui in passato e sto studiando molti video di eventi precedenti per prepararmi a questo round – ha svelato Tarquini – Credo che mi divertirò molto su questo circuito. Sarà una gara speciale, non la classica ultima corsa dell’anno. Il mio obiettivo e il mio sogno è conquistare un podio nell’ultima gara della mia carriera”.

