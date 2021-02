Gasperini: "Abbiamo resuscitato il Torino"

L’Atalanta fa vedere il meglio e il peggio di sé nella stessa partita contro il Torino. Tre gol nei primi venti minuti, poi il black out e nel finale dei due tempi si concretizza la rimonta dei granata.

Gian Piero Gasprini è comprensibilmente nero: “Abbiamo subito due gol ingenuamente riaprendo una partita dove non c’erano segnali – ha detto in conferenza stampa – È un grave errore da parte nostra e un brutto risultato per come si era messa la gara. Peccato perché nel secondo tempo il Torino non è stato particolarmente pericoloso, lo siamo stati più noi negli spazi”.

Il tecnico nerazzurro non concede alibi ai suoi: “Giustifico un po’ di fatica in qualcuno che ha giocato, ma non negli altri. La partita era incanalata troppo bene, abbiamo difettato in attenzione, non stavamo subendo pericoli. Testa alla Coppa Italia? Se fosse così sarebbe grave, le partite bisogna giocarle 90 minuti”.

“Il campionato era nei nostri pensieri anche oggi, altrimenti non andavamo 3-0. Dobbiamo rimanere dentro a tutte le competizioni più a lungo possibile cercando di non perdere occasioni come abbiamo fatto oggi”.

OMNISPORT | 06-02-2021 18:03