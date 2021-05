Gasperini: "Siamo stati sfortunati negli episodi"

C’è rammarico per Gian Piero Gasperini dopo la finale di Coppa Italia, la seconda persa con l’Atalanta. Il tecnico a ‘Rai Sport’ ha parlato della sconfitta contro la Juventus, decisa da un goal di Federico Chiesa a una ventina di minuti dalla fine: “Un po’ di delusione c’è, è stata una partita tirata e giocata, secondo me anche bella. Non è stata fortunata negli episodi per noi, soprattutto nel primo gol, e in quello del rigore su Pessina. Nel secondo tempo siamo calati un po’ e loro hanno trovato un bellissimo gol. In 90 minuti ci sono momenti in cui la Juve può crescere. Non correvamo grandi rischi, dalla panchina potevano dare un cambio. Invece il goal ha cambiato tutto. Abbiamo creato 6-7 situazioni da goal e non credo che ne abbiamo subite altrettante. Sono molto dispiaciuto per i ragazzi”.

Il tecnico nerazzurro ha poi fatto il paragone con la finale del 2019, persa con la Lazio e con grosse recriminazioni riguardo un fallo di mano non ravvisato: “Mi brucia quella di due anni fa, era un episodio clamoroso, si sono chiusi veramente gli occhi, sarebbe cambiata la partita. Stasera è un po’ più nella normalità”.

Per l’Atalanta rimane la chimera di un trofeo in un ciclo che sta regalando enormi soddisfazioni: “Vincere lo scudetto in Italia? Sarà dal Verona o dalla Sampdoria che non succede. C’è una difficoltà per altre società al di fuori delle big e vale anche nella Coppa Italia. Vincere è appannaggio di poche società, ma le nostre vittorie sono tante, i nostri obiettivi”.

OMNISPORT | 20-05-2021 00:07