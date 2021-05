Gasperini: "Stupidate, vogliamo vincere sempre"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus: “Questa sarebbe la ciliegina su una torta preparata negli ultimi cinque anni. Abbiamo già raggiunto una finale due anni fa, abbiamo ottenuto tre qualificazioni in Champions, che non sono un titolo ma valgono lo stesso,ora proviamo ad alzare un trofeo”.

Sulla volata Champions: “Sono stupidate, noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite, siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto”.

