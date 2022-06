Germania, Flick si prepara a un compito difficile in vista del "classico" con l'Inghilterra

06-06-2022 22:32

L’allenatore della Germania Hansi Flick ha messo in guardia la sua squadra dalle qualità dell‘Inghilterra, preparandosi a un “classico” in Nations League martedì.

L’Inghilterra, lontana dalla sua forma migliore, è stata sconfitta per 1-0 sabato dall’Ungheria nell’esordio del Gruppo 3 della Lega A, mentre la Germania si è spartita il bottino con l’Italia.

La Mannschaft ospita i Tre Leoni a Monaco di Baviera per il prossimo incontro di Nations League, con l’Inghilterra che ha vinto l’ultimo incontro per 2-0 a Euro 2020 lo scorso giugno.

In effetti, la Germania non è riuscita a segnare nelle ultime due partite contro l’Inghilterra (0-0 nel novembre 2017, 0-2 nel giugno 2021), come nelle precedenti 16 partite messe insieme.

Flick, intervenuto oggi in una conferenza stampa, ha delineato le sue aspettative e ha esaltato la minaccia del capitano e talismano Harry Kane.

“È un classico, queste partite sono sempre qualcosa di speciale. Tutto il resto è passato. Guardiamo avanti e cerchiamo di ottenere un risultato migliore domani”, ha detto l’ex chief del Bayern Monaco.

“Abbiamo mostrato alla squadra cosa avremmo potuto fare meglio contro l’Italia. È importante andare in campo con una buona sensazione. Contro l’Inghilterra è estremamente importante tenere il passo. Il calcio in Premier League è molto fisico. Harry Kane è un attaccante di livello mondiale e l’Inghilterra ha molti giocatori eccezionali tra le sue fila”.

Se da un lato Flick si è soffermato sulla stella del Tottenham Kane, che ha segnato in entrambe le sue presenze contro la Germania, dall’altro ha elogiato il sottovalutato Timo Werner.

“Terrò i miei pensieri per me, ma entrambi possono giocare in quella posizione”, ha detto quando gli è stato chiesto chi sarebbe partito titolare tra la coppia del Chelsea Kai Havertz e Werner.

“Timo è un po’ sottovalutato, anche per quello che fa per la squadra. Crea spazio davanti alla difesa. Entrambi sono un’opzione per noi in avanti”.

Per quanto riguarda il suo ritorno all’Allianz Arena, Flick non vede l’ora di rivedere il suo vecchio stadio del Bayern e ha riconosciuto il lavoro del suo successore Julian Nagelsmann, che ha guidato la squadra bavarese al titolo della Bundesliga.

“È passato molto tempo dall’ultima volta che ho goduto di uno stadio pieno a Monaco, quindi spero che la squadra venga sostenuta. Spero che giocheremo bene e che avremo il sostegno del pubblico”, ha proseguito.

“Per me sono decisive le prestazioni con la Nazionale e gli allenamenti qui. Il Bayern ha disputato una stagione eccezionale.

“Il titolo di campione è il titolo più onesto che si possa vincere, quindi complimenti ancora a Julian Nagelsmann. Ora è importante che i giocatori si comportino bene qui”.