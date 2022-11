Giappone – Costa Rica, le formazioni ufficiali

27-11-2022 10:52

Tornano in campo Giappone e Costa Rica per il secondo impegno di questo Mondiale di Qatar 2022.

La squadra di Moriyasu ha battuto all’esordio, un po’ a sorpresa, la Germania per 2-1 ed ha una chance d’oro per assicurarsi il passaggio del turno, ovvero fare i tre punti con la formazione che pochi giorni fa è stata travolta dalla Spagna 7-0. Dal canto suo la formazione di Suarez deve affidarsi soprattutto all’orgoglio per non ripetere la brutta prestazione andata in scena con la Roja.

Ecco le formazioni ufficiali.

Giappone 4-2-3-1: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Doan, Kamada, Soma; Ueda. Ct: Moriyasu.

Costa Rica 4-4-2: Keylor Navas; Kendall Waston, Duarte, Calvo, Oviedo; Keysher Fuller, Borges, Tejeda, Torres; Campbell, Contreras. Ct: Suarez.