Ginnastica, iniziato l’incontro tra Abodi, Malagò e il presidente Fgi

02-11-2022 09:59

È in corso in queste ore l’incontro voluto dal neo Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha convocato il presidente del Coni, Giovanni Malagò e quello di Federginnastica, Gherardo Tecchi, per discutere la denuncia presentata dalla madre di due atlete circa i presunti maltrattamenti e violenze psicologiche subiti dalle ragazze, due sorelle, da parte degli allenatori della palestra che frequentavano.

Il caso, su cui sta indagando il Sostituto Procuratore di Brescia, Alessio Bernardi, appare spinoso e, a quanto pare, il Ministro vuole vederci chiaro su un possibile effetto valanga che potrebbe far emergere altre situazioni di questo tipo. Appaiono infatti sospetti, per la Procura, i ritiri dall’attività in tenerissima età da parte di altre ginnaste. Al momento, però, è bene ribadire che non è stato iscritto ancora nessuno nel registro degli indagati.