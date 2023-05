Giro d'Italia, Denz: "Dedico la vittoria alla mia famiglia"

Il vincitore di oggi: "La prima volta in un grande giro che entro nel tentativo giusto e riesco a vincere".

18-05-2023 20:19

Dopo il trionfo nella tappa di oggi del Giro d’Italia, Denz ha dichiarato: “Oggi è andata bene, la fuga è andata in porto – afferma ai microfoni della Rai –, è la prima volta in un grande giro che entro nel tentativo giusto e riesco a vincere. Spesso ho trovato qualcuno migliore di me o con un migliore stato di forma, sono felicissimo di avercela fatta quest’oggi“.

“Nessuno voleva tirare – continua Denz -. Sia gli uomini della Jumbo-Visma che della Bahrain-Victorious si nascondevano nelle ultime posizioni. In quel momento ero avanti e si è creato il buco, abbiamo spinto e siamo arrivati al traguardo. Una vittoria che dedico alla mia famiglia, senza di loro non sarei qui“.