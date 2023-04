Giro dei Paesi Baschi, ancora Vingegaard sugli scudi

Il campione danese dà spettacolo in salita e batte in volata Landa: i due primeggiano nella generale.

06-04-2023 19:15

Va a Jonas Vingegaard, che in estate proverà a difendere la maglia gialla dall’assalto di Tadej Pogacar, la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, risolta in volata lo spagnolo Mikel Landa: per il danese, il traguardo di Santurtzivale il bis dopo quello di Amasa-Villabona, ottenuto ieri. Il 26enne ha sferrato il suo attacco a 5 km dall’arrivo, dando spettacolo sulla salita de La Asturiana (7,4 km al 6,3% di pendenza media): solo Landa ha risposto e i due hanno scollinato con 25″ di vantaggio sugli inseguitori, che hanno concluso poi la tappa a soli due secondi trainati dall’elvetico Mauro Schmid.

Classifica generale in fotocopia, Vingegaard guida con 12 secondi su Landa, 31 sul transalpino Gaudu, 33 sull’italiano Sobrero e sullo spagnolo Ion Izagirre: il Giro dei Paesi Baschi si chiude con una tappa vallonata domani e una tappa che prevede una serie di salite a Eibar.