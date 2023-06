Giro del Delfinato: non solo Vingegaard tra i favoriti

Parte oggi da Chambon-sur-Lac la corsa francese. Per la vittoria finale anche Carapaz, Hindley e Mas

04-06-2023 10:03

A Chambon-sur-Lac prende oggi il via l’edizione numero 75 del Giro del Delfinato. La gara, inserita nel World Tour, è scelta da molti ciclisti per testare la propria condizione in vista del Tour de France, che prenderà il via il primo luglio. Il percorso del Delfinato, inoltre, ben si addice a ciò in quanto presenta sia salite brevi ed esplosive sia salite lunghe. Oltre a una prova a cronometro di oltre 30 km.

A giocarsi la vittoria finale quest’anno saranno Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ed Enric Mas (Movistar). Attenzione anche a Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Adam Yates (UAE Emirates), David Gaudu (Groupama-FDJ).

Oggi si corre la prima tappa, lunga 158 km, con Chambon-sur-Lac sede di partenza e di arrivo.