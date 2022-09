Giro dell'Emilia: Tadej Pogacar guida la UAE

30-09-2022 15:43

Il Giro dell’Emilia 2022 vedrà in gara una UAE Team Emirates di altissimo profilo, nobilitata dalla psicura presenza di Tadej Pogacar.

La formazione emiratina che prenderà parte alla corsa non si gioverà soltanto dell’aiuto del campione sloveno, ma anche di Davide Formolo (grande protagonista alla Coppa Agostoni appena disputata), Marc Hirschi e Diego Ulissi.

Nella prova Pro.Series italiana però, mancherà Jonas Vingegaard per cui niente duello tra i due. Il Giro dell’Emilia giunto alla sua 105a edizione, prenderà il via domani: la corsa è ormai divenuta una classica italiana che funge anche da preparazione in vista dell’ultima Monumento della stagione, ovvero il Lombardia.

Il percorso prevede la partenza da Carpi con arrivo alla Madonna di San Luca a Bologna, dopo 198,7 km ricchi di insidie.