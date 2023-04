Giro di Sicilia: Bonifazio vince la seconda tappa

In volata, l'uomo della Intermarché – Circus – Wanty ha battuto Albanese. Leader della classifica resta il neozelandese Fisher-Black

12-04-2023 16:37

Arrivo in volata nella seconda tappa del Giro di Sicilia. Ad alzare le braccia al cielo è Niccolò Bonifazio, velocista della Intermarché – Circus – Wanty, che ha superato Vincenzo Albanese. Per il 29enne è il 21esimo successo in carriera. Non subisce scossoni la classifica generale che vede sempre leader il neozelandese Finn Fisher-Black della Uae Team Emirates.

Anche questa seconda giornata è stata caratterizzata da una fuga, che ha visto a lungo davanti Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna).

Non c’è spazio per allungare tanto perché il gruppo non ha deciso di concedere troppo spazio. A 10 chilometri dal traguardo i coraggiosi del mattino sono stati ripresi. Ed è iniziata la battaglia per trovarsi nelle prime posizioni per la volatona finale. Eolo-Kometa e Uae Emirates sono state le due squadre che hanno lanciato la volata.

Niccolò Bonifazio si è trovato davanti e non ha lasciato scampo a nessuno. Al secondo posto, come detto, Vincenzo Albanese della Eolo-Kometa, primo dei battuti anche nella prima tappa. Terzo Blake Quick, del Team Jayco AlUla. Quarto Filippo Fiorelli, Greeb Project-Bardiani Csf-Faizanè. Quinto è arrivato Damiano Caruso, della Bahrain – Victorious.