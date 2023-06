Giro di Svizzera, la stilettata di Juan Ayuso

Va all'iberico della UAE Emirates la tappa regina della manifestazione: Skjelmose riprende la Maglia Gialla grazie agli abbuoni, Evenepoel affonda.

15-06-2023 17:52

Si rialza dopo la crisi di ieri lo spagnolo Ayuso, che vince la 5a tappa del Giro di Svizzera 2023 a La Punt-

Per lo scalatore della UAE Emirates c’è il secondo successo della stagione, successo che smuove la classifica generale: riprende difatti la Maglia Gialla Mattias Skjelmose, che grazie agli abbuoni sopravanza Felix Gall.

E’ l’ultima salita di giornata a scatenere le ostilità e all’Albulapass rimangono davanti in tre, Tiberi (l’azzurro conluderà in nona posizione), Rui Costa e Powless; Felix Gall è andato all’attacco, con la risposta vincente di Juan Ayuso (UAE Emirates): vetta scollinata in solitaria e discesa efficace; Remco Evenepoel cede ancora rispetto al gruppetto dei migliori, regolato da Skjelmose a 54″.

Questa la top – 10 odierna :

1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 5:23:01

2 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo + 0:54

3 BILBAO Pello Bahrain – Victorious + 0:54

4 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost + 0:54

5 BARDET Romain Team DSM + 0:54

6 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma + 0.54

7 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty + 0:58

8 GALL Felix AG2R Citroën Team + 0:58

9 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious + 1:01

10 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step + 1:20

Questa infine la generale :

1 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo 16:43:41

2 GALL Felix AG2R Citroën Team + 0:08

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 0:18

4 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step + 0:46

5 BILBAO Pello Bahrain – Victorious + 0:57

6 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma + 1:16

7 BARDET Romain Team DSM + 1:29

8 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost + 1:54

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe + 1:57

10 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech + 3:00