Giro di Svizzera: Sagan vince la terza tappa

14-06-2022 19:13

Prima vittoria stagionale e numero 120 in carriera per Peter Sagan. Il 32enne fuoriclasse slovacco della TotalEnergies, tre volte consecutive campione del mondo dal 2015 al 2017, si è imposto nella terza tappa del Giro di Svizzera, la Aesch-Grenchen di 177 km, suo diciottesimo successo in carriera nella corsa a tappe della Confederazione, battendo in volata il francese Bryan Coquard della Cofidis e il norvegese Alexander Kristoff della Intermarché-Wanty-Gobert. Sesto Matteo Trentin della UAE Team Emirates, decimo Alberto Bettiol della EF Education-EasyPost. È caduto a 5 km dal traguardo Domenico Pozzovivo, arrivato con 53 secondi di ritardo. Il britannico Stephen Williams della Bahrain Victorious è sempre leader della classifica generale.