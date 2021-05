Giro d'Italia, Crono da campione per Ganna, lui esalta Bernal

Il vincitore di giornata, a parte ovviamente la stupenda Maglia Rosa di Bernal, è Filippo Ganna, che vince la crono finale con arrivo a Milano con una prestazione davvero super. Ganna conclude dunque il giro cosi come lo aveva iniziato, con una vittoria di tappa che celebra tre settimane vissute davvero al massimo.

Ecco le parole di Ganna al termine della tappa:

“Oggi è una giornata eccezionale anche se la sfortuna ha cercato di ostacolarmi. Da un paio di chilometri la bici non andava come volevo, non avevo preso nessuna nota per quella curva e probabilmente ho “pinzato” un tombino e così ho forato. Il cambio della bici è stato velocissimo, anche se all’inizio ho perso qualcosa per agganciare il pedalino. Poi ho temuto di perdere da Cavagna, nella foga ha sbagliato una curva, anche Affinie Sobrero sono stati bravi. Quando Matteo ha avuto quel problema non l’ho visto, ero al telefono con casa e me l’hanno raccontato loro. però è vero che a volte ci sono troppe macchine e troppe moto lungo il percorso, ma sarebbe meglio evitarlo soprattutto nella crono”.

C’è spazio anche per le celebrazioni di Egan Bernal, compagno di squadra proprio di Ganna. Per Ganna, la Maglia Rosa di Bernal è il coronamento di un lavoro di tutto il team lunngo 21 giorni e davvero faticoso:

“A Egan prima della crono ho detto di divertirsi e di non farsi male, perché altrimenti gliene avrei fatto io di più! La maglia rosa è bellissima, abbiamo fatto tanti sacrifici per Egan. All’Alpe di Mera gli ho detto che ero pronto a sacrificare la mia crono ma che dovevamo portare la maglia rosa a Milano e ce l’abbiamo fatta. Egan ha concluso qualcosa di stupendo: l’anno scorso non mi sentivo stanco, stavolta invece io e Salvatore di fatica ne abbiamo fatta tanta”.

Ma Ganna pensa già al futuro, programmando le sue prossime mosse:

“Un po’ di recupero quindi altura e via con la preparazione per la pista con Marco Villa, faremo l’ultima prova in Sardegna con la nazionale e ci dedicheremo anche ad allenamenti specifici per preparare il nostro sogno olimpico”.

OMNISPORT | 30-05-2021 17:59