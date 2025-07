Caduta per Ganna nella prima tappa del Tour de France: scivolone con Flynn, ecco come sta

Il campione di Verbania dolorante alla schiena: problemi anche alla scarpetta destra per lui, condizioni da valutare in vista del prosieguo nella Grande Boucle.

Neppure il tempo di cominciare e si fa subito in salita il Tour de France per Filippo Ganna. Il campione azzurro, una delle poche punte di diamante della ridottissima spedizione italiana alla Grande Boucle, è rimasto coinvolto in una caduta nel corso della prima tappa della storica corsa transalpina, una frazione di 184,9 chilometri con arrivo e partenza a Lille Metropole. Ganna è caduto in prossimità del chilometro numero 51: il suo futuro al Tour è in forse.

Tour de France, tappa 1: la caduta di Ganna

Tappa subito movimentata, la prima della Grande Boucle. Ganna e il gruppo stavano affrontando una curva verso destra, in un tratto di strada con spartitraffico. Il corridore piemontese era assieme ad alcuni compagni di squadra della INEOS Grenadiers, quando è finito a terra nell’ambito di una scivolata che ha coinvolto pure Sean Flynn, ciclista britannico in forza al Team Picnic PostNL. Tra i due, è stato proprio Flynn a ripartire senza troppi problemi e giusto con qualche graffio. Ganna, invece, è apparso subito dolorante alla schiena.

Lo scivolone di Ganna e Flynn e la difficile ripartenza

“Top Ganna” ha impiegato un bel po’ di tempo prima di riuscire a rimettersi sulla bici, dopo aver beneficiato delle cure del medico. Una volta salito sul mezzo, poi, si è bloccato di nuovo dopo poche pedalate: colpa di un problema alla scarpetta destra, che l’olimpionico azzurro ha subito evidenziato e che ha determinato la sostituzione della scarpa stessa, la cui funzionalità era stata compromessa da un tacchetto danneggiato.

“Top Ganna” torna in gruppo, condizioni da valutare

Una volta superata questa fase critica, Ganna ha ripreso a marciare più o meno normalmente, con l’obiettivo di recuperare il terreno perso rispetto al gruppo. Missione compiuta, anche se il difficile viene ora. Bisognerà capire, di concerto con lo staff medico, quali siano le sue condizioni al termine della tappa per poi prendere le decisioni opportune. Domenica è in programma la seconda tappa dell’edizione numero 112 del Tour, 209,1 km da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer con quattro GPM di terza e quarta categoria: ci sarà Ganna alla partenza?