Giro d'Italia 2020, il calendario delle tappe

Il Giro d’Italia 2020, parte da Monreale, in Sicilia, il 3 ottobre 2020 e si conclude a Milano il 25 ottobre. Questa è l’edizione numero 103 della “corsa rosa”. Sono complessivamente 21 le tappe che devono coprire i “girini”, con 2 giorni di riposo e 3 tappe a cronometro. E proprio con una cronometro si comincia: da Monreale a Palermo per 15 km. Seguono tappe nelle regioni del Sud che minacciano di essere subito piuttosto selettive come la terza tappa che porta la carovana sull’Etna o la 5a che termina sulla Sila, in Calabria. Seguono poi tappe di media difficoltà perfette per velocisti e passisti. E poi il gran finale con una raffica di arrivi in quota sulle Alpi: Piancavallo, Stelvio, Madonna di Campiglio e Sestriere sono località che evocano imprese d’altri tempi. Tre sono le tappe a cronometro: oltre a quella di apertura, c’è anche la 14a tappa sui colli del Trevigiano e la tappa conclusiva a Milano. Si tratta di un Giro quindi tutti italiano, senza sconfinamenti all’estero. Ovviamente in una collocazione di calendario anomala, a causa delle restrizioni per il coronavirus e che potrebbe essere condizionato in modo determinante dalle condizioni meteo, vista la piovosità del mese di ottobre. Il Giro oltretutto si sovrappone ad altre importanti competizioni previste nel calendario del World Tour. Complessivamente il Giro d’Italia 2020 avrà una lunghezza di 3496.5 km. Ecco di seguito tutte le tappe previste:

Il calendario delle tappe del Giro d’Italia 2020

1a tappa: 3-10-2020

Monreale-Palermo (Cronometro, 15 km)

(Cronometro, 15 km) 2a tappa: 4-10-2020

Alcamo-Agrigento (150 km)

(150 km) 3a tappa: 5-10-2020

Enna-Etna (Linguaglossa Piano Provenzano) (150 km)

(150 km) 4a tappa: 6-10-2020

Catania-Villafranca Tirrena (140 km)

(140 km) 5a tappa: 7-10-2020

Mileto-Camigliatello Silano (225 km)

(225 km) 6a tappa: 8-10-2020

Castrovillari-Matera (188 km)

(188 km) 7a tappa: 9-10-2020

Matera-Brindisi (143 km)

(143 km) 8a tappa: 10-10-2020

Giovinazzo-Vieste (Gargano) (200 km)

(200 km) 9a tappa: 11-10-2020

San Salvo-Roccaraso (Aremogna) (208 km)

(208 km) 10 tappa: 12-10-2020

Lanciano-Tortoreto (177 km)

(177 km) 11 tappa: 13-10-2020

Porto Sant’Elpidio-Rimini (182 km)

(182 km) 14-10-2020

Riposo

12a tappa: 15-10-2020

Cesenatico-Cesenatico (204 km)

(204 km) 13a tappa: 16-10-2020

Cervia-Monselice (192 km)

(192 km) 14a tappa: 17-10-2020

Conegliano-Valdobbiadene – (Cronometro, 34.1 km)

– (Cronometro, 34.1 km) 15a tappa: 18-10-2020

Base Area Rivolto (Frecce Tricolore) – Piancavallo (185 km)

(185 km) 19 ottobre

riposo

16a tappa: 20-10-2020

Udine-San Daniele del Friuli (229 km)

(229 km) 17a tappa: 21-10-2020

Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio (203 km)

(203 km) 18a tappa: 22-10-2020

Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) (207 km)

(207 km) 19a tappa: 23-10-2020

Morbegno-Asti (251 km)

(251 km) 20a tappa: 24-10-2020

Alba-Sestriere (198 km)

(198 km) 21a tappa: 25-10-2020

Cernusco sul Naviglio-Milano (Cronometro, 15.7 km)

