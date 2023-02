Goggia, prima dopo le prove al Mondiale in discesa: "Il tempo non rispecchia le sensazioni"

La campionessa bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo in 1’30”54

07-02-2023 13:25

Sofia Goggia è stata la più veloce nel primo training cronometrato della discesa femminile dei Mondiali, in programma a Méribel. La campionessa bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo in 1’30”54. Ventisei centesimi a separarla da Elena Curtoni, apparsa nuovamente a suo agio sul pendio francese, dopo la buona prova nel superg della combinata alpina. Terzo crono di giornata per la slovena Ika Stuhec, attardata di 44 centesimi da Goggia. Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, fresca di oro iridato nella combinata, ha chiuso ottava a 82 centesimi dalla compagna di squadra.

Marta Bassino ha concluso con il 17esimo tempo, ma è stata notevole nei tratti tecnici a lei più congeniali, seguita da Nicol Delago 19esima. Più indietro Laura Pirovano, scesa con il numero uno senza riferimenti, 28esima.

La Goggia ha spiegato: “Il tempo non rispecchia le sensazioni, perché nella parte alta, piena di dossi sono stata un po’ abbondante con qualche linea sbagliata. Anche a metà pista non benissimo. È chiaro che è una pista da interpretare bene, deve esserci il giusto mix tra intensità e tattica. Fortuna ci sono altre due prove prima della discesa di sabato, intermezzate dal superg. Sono tranquilla, avrò tanto da studiare e visualizzare in questi giorni, soprattutto tanti passaggi dalla discesa”