Golf, McIlroy non ci sta: "Divisione PGA LIV fa male allo sport"

29-09-2022 16:22

Rory McIlroy ritiene che “il golf si stia spaccando da solo in questo momento”, mentre infuria la battaglia tra il PGA Tour e il LIV Golf Invitational Series.

L’introduzione del LIV Golf, sostenuto dai sauditi, ha provocato un’enorme frattura nel mondo del golf, con grandi nomi come Phil Mickelson e Bryson DeChambeau che hanno abbandonato il PGA Tour per passare al LIV Golf.

La tempesta ha anche visto alcuni disertori intentare cause contro il PGA Tour, che ha vietato a coloro che sono passati a LIV Golf di giocare nei suoi eventi.

McIlroy, che è rimasto ferocemente fedele al PGA Tour, vede la disputa come dannosa per i giocatori di entrambi i lati dello schieramento e ha dichiarato ai giornalisti: “Non voglio un gioco frammentato. Non l’ho mai voluto. Se si guarda ad altri sport e a ciò che è successo, il golf si sta spaccando da solo. Non va bene per chi sta da questa parte o per il sistema tradizionale e non va bene nemmeno per chi sta dall’altra parte. Non va bene per nessuno. C’è un tempo e un luogo per questo. Penso solo che in questo momento, per come stanno le cose, probabilmente non è il momento giusto. Ho sempre detto che c’è un momento e un luogo in cui tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero sedersi e cercare di lavorare insieme. È molto difficile che ciò accada ora che ci sono due cause in corso”.

McIlroy aveva già detto mercoledì che spettava ai giocatori del LIV Golf prendere l’iniziativa di riparare i rapporti tra i due tour.

“Direi che la palla è nel loro campo”, ha detto McIlroy alla BBC. “Se vogliono venire al tavolo e cercare di giocare bene all’interno del recinto che è già stato creato, l’opportunità c’è”.