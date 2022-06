Golf, Scottie Scheffler contro la decisione di Brooks Koepka di lasciare il PGA Tour

23-06-2022 13:17

Scottie Scheffler ha ammesso che è stata “sicuramente una sorpresa” vedere Brooks Koepka unirsi alla serie di golf LIV, nuova lega sostenuta dall’ Arabia Saudita , e ha ribadito il suo impegno nel PGA Tour.

Koepka è diventato l’ultimo grande nome a unirsi alla controversa serie LIV questa settimana, dopo che Bryson DeChambeau, Patrick Reed e Abraham Ancer hanno aderito all’evento inaugurale di Londra all’inizio del mese.

I giocatori che si sono mossi hanno subito un notevole numero di critiche per le loro decisioni, con Rory McIlroy che ha messo in discussione l’approccio dei giocatori mercoledì, mentre Scheffler , pur sorpreso, si è astenuto da critiche dirette.

“È stata sicuramente una sorpresa per me. Ho partecipato a una funzione con lui la scorsa settimana e sicuramente non era quello che avevamo in mente”, ha detto a una conferenza stampa.

“Eravamo concentrati sulla costruzione del PGA Tour e sull’incontro tra i ragazzi che sono qui e su come aiutare il Tour , quindi la partenza di Brooks è stata una sorpresa per noi. Detto questo, ha preso la sua decisione e non ho intenzione di criticarlo”.

Il numero uno mondiale ha anche ribadito il proprio impegno nel PGA Tour e ha respinto ogni possibilità di seguire le orme di Koepka .

“Per me non è una direzione da prendere al più presto. Sono cresciuto con il desiderio di partecipare al PGA Tour. Sono cresciuto sognando di giocare in questi eventi, non sono cresciuto sognando di giocare al Centurion Club di Londra o in qualsiasi altro posto. Sono cresciuto con il desiderio di giocare al Masters , ad Austin , al Colonial , al Byron Nelson. In questo momento non scambierei quei ricordi con nulla. Quei ricordi per me hanno un valore inestimabile. Non rischierei mai di andare a perdere l’opportunità di tornare ad Augusta ogni anno. Non c’è nulla che vorrei fare in questo momento che rischierebbe di avere un qualche tipo di effetto sul modo in cui la mia vita è ora”.