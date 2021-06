Rahm ha vinto gli US Open. Grandissimo risultato per lo spagnolo che, oltre al suo primo titolo in un torneo del Grande Slam, torna anche al primo posto del ranking mondiale.

Il 26enne spagnolo ha chiuso a -6 (secondo Oosthuizen a -5). “Mi sentivo come se le stelle si stessero allineando e sapevo che il mio miglior golf sarebbe arrivato”, le parole dello spagnolo riportate da ESPN. Ottimo il quarto posto di Migliozzi (-2).

OMNISPORT | 21-06-2021 07:52